Bochum: Trucks lassen den Boden vibrieren - für Geothermie

Schwere Spezial-Lkw kommen zum Einsatz: Die Deutsche Montan Technologie DMT führt Messungen in Bochum durch.

Bochum. Vibro-Trucks sind in Bochum unterwegs, um die Erde bei den Testmessungen in bis zu drei Kilometer Tiefe zu erkunden. Es geht um Geothermie.

Sie sind nicht zu übersehen und deutlich zu spüren: Drei weiße Trucks fahren über den Stalleickenweg in Bochum-Höntrop. Wenn sie stehenbleiben, zittert kurz darauf der Boden – denn dann kommen die Rüttler unter den Fahrzeugen zum Einsatz. Alle zehn Meter etwa drei Minuten lang. Am Straßenrand stehen in regelmäßigen Abständen kleine Kästen: Die kabellosen Geophone zeichnen das Ergebnis dieser Vibrationen auf. Auf der Straße sind nummerierte Markierungen für die Messpunkte aufgesprüht.

Vibro-Trucks in Bochum unterwegs

Die Vibro-Trucks der DMT (Deutsche Montan Technologie) sind im Auftrag des Geologischen Dienstes NRW unterwegs. Um zu prüfen, wo Voraussetzungen für Geothermie vorhanden sind. „Wir können mit diesen Schallmessungen drei Kilometer in die Tiefe schauen“, erklärt Olaf Meyer.

Die Rüttelplatte unter dem Lkw versetzt den Untergrund in Bochum in Schwingung. Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services

Mit dem Projekt „2D-Pilotseismik“ untersucht der Geologische Dienst als Auftraggeber, welche Messparameter – Signalstärke, Dauer der Vibrationen, Abstand der Geophone und Messpunkte – für die Untergrundbeschaffenheit in den NRW-Regionen am besten geeignet sind. „Mit diesen Erkenntnissen können künftig seismische Messungen optimiert werden“, so Olaf Meyer von der DMT. Und betont: „Damit ist kein konkretes Vorhaben verbunden. Es sind Testmessungen.“ Aus den Daten kann ein zweidimensionales Abbild des Untergrundes erstellt werden.

Messungen führen durch Wattenscheid

Vier Messlinien mit insgesamt 12 km Gesamtlänge sind geplant: in Ostwestfalen, am Niederrhein sowie zwei Strecken im Ruhrgebiet. Die Strecke führt in Bochum von Sevinghausen über Stalleicken bis nach Dahlhausen; drei Tage dauerten hier die Untersuchungen. Nächste Station für den DMT-Tross ist Herford. Mit Bodenschwingmessungen wollen die Mitarbeiter des Begleittrupps kontrollieren, dass die Vibrationen stets unterhalb der festgelegten Normwerte bleiben.

Geophone am Straßenrand zeichnen die Messungen in Bochum auf. Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services

Ziel der Messungen sei, genauere Informationen über den geologischen Aufbau des mitteltiefen und tiefen Untergrunds zu bekommen. Mit den seismischen Untersuchungen sollen Messparameter für künftige Seismikmessungen optimiert werden, denn der tiefe und mitteltiefe Untergrund ist in den NRW-Regionen sehr unterschiedlich aufgebaut. Die Strecken sind jeweils nur rund ein bis vier Kilometer lang. Das sei zu kurz, um den Untergrund an diesem Standort für eine mögliche geothermische Nutzung zu erkunden, jedoch erhalte der Geologische Dienst NRW „wichtige Daten für die Optimierung künftiger Seismikmessungen im gesamten Land“, heißt es im Infoheft, das vor Ort verteilt wird.

Bochum: Untergrund wird untersucht

Grundlage des gesamten Projektes zur „geothermalen Charakterisierung“ des Untergrundes sei der „politische Entschluss in NRW, den Einsatz der Geothermie zu fördern, um die Wärmepotenziale des Landes optimal nutzen zu können. Als regenerative Energie aus der Tiefe der Erde“. Es geht also im Kern um heißes Wasser.

Die DMT Group ist eine international tätige, unabhängig arbeitende Ingenieur- und Consultinggesellschaft mit Sitz in Essen. Die Palette ihrer Einsatzbereiche reicht von Anlagenbau und Verfahrenstechnik bis zu Infrastruktur und Bauwesen.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Was ist los in meiner Stadt, in der Region, in der Welt? Mit dem WAZ-Newsletter verpassen Sie keine Nachrichten. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wattenscheid