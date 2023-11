Bochum: Toter nach Hausbrand schockiert auch die Anwohner

Einen Toten gab es nach dem Dachstuhlbrand an der Bochumer Straße in Bochum-Wattenscheid. Die Polizei ermittelt.

Bochum. Nach dem schlimmen Brand in Bochum sucht die Polizei die Identität des Toten, dessen verkohlte Leiche im Dachgeschoss an der Bochumer Straße lag.

Brandgeruch liegt auch am Tag danach noch schwer in der Luft, zersplitterte Ziegel liegen auf dem Bürgersteig an der Bochumer Straße in Wattenscheid, das Haus ist mit Flatterband abgesperrt. Im „Frisierstübchen“ im Erdgeschoss hängt ein Schild: „Liebe Kunden, aufgrund des Brandes im Haus müssen wir leider den Salon vorübergehend geschlossen halten.“

Verkohlte Leiche im Haus entdeckt in Bochum

Die Nachbarn sind weiterhin schockiert, viele stehen am Tag danach zusammen und reden darüber, was passiert ist am Vorabend. Währenddessen sind die Brandermittler der Kripo Bochum im Haus an der Bochumer Straße 110. Ein Mann ist hier am Mittwoch ums Leben gekommen, seine Identität wird derzeit ermittelt. Im Spitzboden des Hauses wurde seine verkohle Leiche entdeckt - „das ist doch eigentlich ein Trockenraum für Wäsche“, sagt eine Anwohnerin. Und fragt sich, was er da gemacht hat.

Polizei Bochum ermittelt

Auch im „Family Kiosk“ nebenan an der Bochumer Straße wird am Vormittag danach über dieses Feuer-Drama heftig diskutiert. Eine Kundin habe den Rauch gerochen und dann sofort Alarm geschlagen. „Wir kannten den Toten, er war öfter hier“, sagt Sasho Kamemov, seit einem Monat neuer Betreiber des „Family Kiosk“ an der Bochumer Straße. „Er hat hier häufiger Waren aus dem Getränke-Regal gekauft.“ Was er kritisiert: „Einige Leute haben dieses schlimme Feuer mit dem Handy gefilmt und dann online gestellt, vom Brand bis zum Leichenwagen. So etwas ist total daneben, das geht doch gar nicht.“

Entsetzen auch im Profi-Grill an der Bochumer Straße in Bochum-Wattenscheid: Raimund Ostendorp und Angestellte Margret Korzen. Das Feuer brach rund 80 Meter weiter aus, viele Leute waren vor allem anschließend im Imbiss. Foto: Drews / WAZ

Entsetzen bei den Nachbarn

Nur durch das rasche Eingreifen der Bochumer Feuerwehr konnte ein Ausbreiten dieses schweren Brandes an der Bochumer Straße verhindert werden, sonst wäre das Feuer auf die Nebengebäude übergegriffen, danken alle Beteiligten der Feuerwehr für das schnelle Eingreifen. Nachdem die Einsatzkräfte der Feuerwehr den Brand dann gelöscht hatten, entdeckten sie bei der Begehung des Objekts einen leblose, männliche Person im stark verkohlten Dachgeschoss.

Auch Geschäfte betroffen

„Viele betroffene Hausbewohner konnten hier bei uns unterkommen bis gegen 22.30 Uhr, als die Lage dann endlich bereinigt war“, sagt die 67-jährige Angestellte vom Geschäft „Wacker Reisen“ nebenan. „Wir haben hier mit mehreren An- und Bewohnern ausgeharrt, als die Lage dann endlich sicher war. Das haben uns die Sicherheitskräfte so gesagt, und es war gut so. Es war beängstigend, zum Glück sind die Flammen dank der schnellen Feuerwehr-Hilfe nicht auf die Nachbargebäude übergegriffen.“ Wacker Reisen ist sonst bis 18.30 Uhr geöffnet.

Viele Leute auch im Profi-Grill Wattenscheid

Selbst 100 Meter weiter standen die Menschen. So auch am und im Profi-Grill an der Bochumer Straße, Angestellte Margret Korzen hat alles miterlebt. Chef Raimund Ostendorp (55), seit 34 Jahren Inhaber des Kult-Imbisses – und sonst sieben Tage am Herd, nur diesmal nicht – alles alles detailliert über seine Mitarbeitenden gehört, was hier an dem Abend abgegangen ist. „Viele Gäste waren wie immer in unserem Imbiss. Auch um zu erfahren, was da eigentlich los ist - wie sich herausstellte ein schwerer Dachstuhl-Brand, der ja weithin sichtbar war. Insgesamt ein Drama, was da abgespielt hat.“

Dabei ging auch um die Frage, wo die betroffenen Hausbewohner untergebracht werden. „Einige waren im Hotel, andere bei Bekannten“, sagt ein Anwohner. „Alle waren jedenfalls erlöst, endlich eine Unterkunft gefunden zu haben an diesem ganz schrecklichen Abend.“

Viele Menschen haben das Feuer gefilmt und online gestellt

Was allen Befragten sauer aufstößt: „Es gab viele Leute, die alles gefilmt und dann ins Internet gestellt haben. Das ging sogar so weit, dass auch der Leichenwagen mit dem verkohlten Toten gezeigt wurde. So etwas geht gar nicht, ich finde so ein Verhalten ganz fürchterlich und respektlos“, sagt eine Anliegerin. Und sagt auch: „Ein Anwohner, der mit seinem Hund spazieren ging, hat das Feuer gesehen und sofort die Feuerwehr benachrichtigt. Die war ganz schnell schnell hier. Zum Glück!“

„Wir hatten ganz viel Glück“, sagt Sasho Kamemov, der neue Betreiber des „Family-Kiosk“ an der Bochumer Straße in Bochum-Wattenscheid zu dem Brand. Foto: Drews / WAZ

Auch Straßenbahn 302 musste halten in Wattenscheid

Eine Bahn der Straßenbahnlinie 302 hielt, als der Brand sich ausgedehnt hatte, noch an der Haltestelle Centrumplatz. Sie musste dann rückwärts fahren, um Platz zu machen für die Rettungskräfte und sich aus dem Gefahrenbereich zu bewegen. Insgesamt waren an diesem Brand-Abend die Bochumer Straße sowohl für den Autoverkehr als auch für Straßenbahnlinie in beide Richtungen gesperrt.

Einen Toten gab es nach dem Dachstuhlbrand an der Bochumer Straße in Wattenscheid. Foto: JUSTIN BROSCH

Unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Bochum hat die Kriminalpolizei ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Das Kriminalkommissariat 11 ermittelt jetzt zu den Hintergründen und zur Identität des Verstorbenen. Polizeisprecher Jens Artschwager sagt: „Wir ermitteln derzeit in alle Richtungen und können final noch nichts sagen zum Hintergrund und zur Person des Toten. Die Ermittlungen laufen, wir bitten um Hinweise.“

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Was ist los in meiner Stadt, in der Region, in der Welt? Mit dem WAZ-Newsletter verpassen Sie keine Nachrichten. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wattenscheid