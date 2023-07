Bochum: Tierischer Nachwuchs für die Tiergehege im Südpark

Bochum-Höntrop/Eppendorf. Ehrenamtliche Helferinnen und Helfer sorgen dafür, die beliebte Anlage im Wattenscheider Süden zu erhalten. Unterstützung aber weiterhin nötig.

Wenn dieser Verein nicht gewesen wäre, hätte die Stadt Bochum das Tiergehege im Südpark Wattenscheid schon vor einigen Jahren geschlossen. Da sie sich nicht in der Lage sah, die besonders bei Kindern und Familien sehr beliebte Anlage weiterzuführen. Die Gehege kann man kostenfrei besuchen.

Ehrenamtliche Unterstützung für Südpark-Tiergehege

Dann sprangen aber ehrenamtliche Helferinnen und Helfer des Tiergehege e.V. ein - und schafften das, wozu die Stadt Bochum nicht in der Lage war. Nämlich den Erhalt der Anlage durch finanzielle Unterstützung über Spenden und die Versorgung der Tiere und der Anlage durch freiwillige Helfer. Es gibt hier Damwild, Schafe und Ziegen. Kinder können die Tiere aus der Nähe betrachten. Oder auch nach Voranmeldung das Ziegen- und Schaf-Gehege besuchen; „von Schulen und Kindergärten gibt es viele Anfragen zu Führungen, die wir auch gerne erfüllen“, betont Vorsitzende Dr. Anja Neumann.

Es hat sich viel getan im Südpark-Tiergehege

In dem Südpark-Tiergehege hat sich einiges getan. So gab es kürzlich vier neue Lämmer. Insgesamt ist die Population aber konstant geblieben, denn mehr ist nicht zu bewältigen durch das Helferteam. „Es ist leider halt so, dass einige Tiere altersbedingt sterben“, so Dr. Anja Neumann. Und dann kommen neue Tiere hinzu. So wie jetzt. Das weibliche Schäfchen trägt den Namen Ylvi, aber für die drei männlichen Tiere werden noch Namen gesucht (Bentheimer Landschafe). „Es können Vorschläge an unsere E-Mail-Adresse gesendet oder bei Instagram zu den Tierbildern eingestellt werden. Wir bitten darum, keine englischen Namen vorzuschlagen und freuen uns vor allem über Namen, zu denen jüngere Kinder einen Bezug haben“, so Nicole Karsten und Birgit Becker vom Vorstandsteam.

Viele Aufgaben für Tiergehege-Verein im Südpark

Die wesentlichen Aufgaben des Vereins sind: Erhalt der Tiergehege, Futterbeschaffung und Versorgung der Tiere, tierärztliche Versorgung, Zaunkontrollen und Unterhaltungsarbeiten. Außerdem: die Patenschaft für den angrenzenden Spielplatz. Am 25. August ab 15 Uhr findet nach der Coronapause wieder das beliebte Spielplatzfest auf der Anlage neben dem Tiergehege statt, es ist die vierte Auflage - u.a. mit Spielmobil, Kinderflohmarkt, Essen und Getränken.

Beliebtes Naherholungsziel: die Tiergehege im Südpark Wattenscheid. Foto: Gero Helm / FUNKE Foto Services

Der Tiergehege-Verein sucht weiter Verstärkung in Form von Leuten, die flexibel mithelfen können. Und bittet weiterhin um Spenden, um die Versorgung der Tiere sicherstellen zu können. „Und wir bedanken uns sehr bei allen Menschen, die uns über all die Jahre geholfen haben, diese beliebte Anlage weiterbetreiben zu können“, betont Anja Neumann. „Denn ohne deren Unterstützung geht es trotz des städtischen Zuschusses nicht.“ Die Kosten für Futter, Material etc. sind auch hier gestiegen.

Es gibt eine Aktivenhilfe, zweimal im Jahr (Herbst und Frühjahr) wird die Anlage kräftig auf Vordermann gebracht. Verstärkung ist jederzeit willkommen, Anfragen an den Vorstand. Auch sieben Tierpfleger gehören zu dem Verein.

Südpark Wattenscheid: Beliebtes Ziel für Familien

Die Tiergehege im Südpark sind seit langer Zeit ein beliebtes Ausflugsziel für Familien. Das Gründungsdatum des Vereins war vor rund zwölf Jahren. Ehrenamtliche Helfer sorgen seitdem dafür, dass es hier weitergehen kann. Ziegen und Schafe gibt es in der stets gepflegten Anlage neben dem Spielplatz, dazu Tiere im etwas oberhalb gelegenen Damwildgehege. Vor allem für Kinder ein beliebtes Ausflugsziel, um Natur quasi vor der Haustür hautnah erleben zu können.

Besonders bei Kindern beliebt sind die Tiergehege im Südpark Wattenscheid; hier Jos (11). Foto: Gero Helm / FUNKE Foto Services

Der Verein - am 10. März 2011 gegründet - verhindert so die Schließung der Tiergehege. „Um dieses Ziel weiter erreichen zu können, benötigen wir weiterhin Spenden und Mitgliedsbeiträge“, sagt Dr. Anja Neumann. Tatkräftige Unterstützung ist natürlich jederzeit auch willkommen. „Da wir als gemeinnütziger Verein anerkannt sind, können wir für Spenden und Mitgliedsbeiträge Steuerbescheinigungen ausstellen.“

Tiergehege-Verein engagiert sich

Zum Verein gehören über 80 Mitglieder, die Mitgliedschaft ist ab 20 Euro jährlich möglich. Tierpatenschaften haben einige Einrichtungen und Privatpersonen übernommen, auch hier ist weitere Unterstützung jederzeit willkommen.

Kontakt: vorstand@tiergehege-hoentrop.de; Infos unter www.tiergehege-hoentrop.de

