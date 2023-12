Bochum: Sternsinger ringen um Nachwuchs - und Berlin ruft

Bochum-Westenfeld. Auch in Bochum werden Kinder gesucht für die kommende Sternsingeraktion. Denn das Interesse sinkt. Erwachsene Helfer sind ebenfalls willkommen.

Wie in jedem Jahr zur Adventszeit beginnt für die Organisation der nächsten Aktion die Suche nach neuen Sternsingerinnen und Sternsinger, um die bestehenden Gruppen zu verstärken. Doch es fehlt erneut an Nachwuchs in vielen Bochumer Kirchengemeinden. Die Gründe dafür sind vielfältig.

Sternsinger-Nachwuchs ist auch in Bochum nötig

So auch in Wattenscheid-Westenfeld. „Da unsere Kirche St. Nikolaus als eine der ersten bereits vor vielen Jahren außer Dienst gestellt wurde, können wir nicht wie andere Gemeinden in Gottesdiensten oder in den Gruppen der Kommunionkinder für die Aktion werben“, erklärt Stefanie Höller für das Sternsinger-Organisations-Team der Kolpingsfamilie Westenfeld die Lage dort. Und wirbt deshalb auch in der Presse um Sternsinger-Nachwuchs. Waren es früher mal fünf Gruppen, so sind es jetzt nur noch drei, die mit Stern und Verkleidung durch die Straßen ziehen und um Spenden beten. Verstärkung ist also auch da ganz dringend nötig, um diese Jahrzehnte lange Tradition aufrecht zu erhalten.

Denn vor allem ältere Menschen freuen sich auf den Besuch der jungen Bochumer Sternsinger mit ihrem Segen: „C+ M+ B – 24“ steht für „Christus mansionem benedicat“ - „Christus segne dieses Haus“ im Jahr 2024.

Motto lautet: „Gutes tun und die Welt verbessern“

Das Motto lautet: „Für ein paar Tage Königin oder König sein, Gutes tun und die Welt verbessern. Verlockender können die Angebote kaum sein, die die Sternsinger der Kolpingsfamilie Westenfeld allen Mädchen und Jungen in Wattenscheid machen“, erklärt Stefanie Höller aus Wattenscheid-Westenfeld. Sie wollen „als Botschafter der Nächstenliebe in Westenfeld wieder Spenden für benachteiligte Gleichaltrige in aller Welt sammeln“. Und sind dafür vom 4. bis zum 6. Januar als Segensbringer im Einsatz.

Für die kommende Aktion Dreikönigssingen sucht die Kolpingsfamilie Westenfeld Mädchen und Jungen, die den vorhandenen Stamm an Sternsingern verstärken möchten. Je mehr mitmachen, desto mehr Häuser können sie aufsuchen. Höller: „Teilnehmen dürfen in Westenfeld alle: Kinder, Jugendliche, Eltern und Großeltern.“

Vorbereitungstreffen auch in Bochum-Westenfeld

Zur Vorbereitung treffen sich die Sternsinger am Sonntag, 17. Dezember, um mehr zur Aktion zu erfahren und dann am 30. Dezember zur Gewänder- und Kronenanprobe, jeweils in der Zeit von 15.30 bis um 16.30 Uhr im Pfarrheim an der Westenfelder Straße 119. Alle Interessierten sind herzlich willkommen.

Den Segen gibt es auch „To Go“

Derzeit sind zusätzlich die Sammelstellen der Kolpingfamilie Westenfeld mit dem Aufkleber „Segen To Go“ für Türen und Sammeldosen für eine Spende bestückt - unter anderem erhältlich in Wattenscheid bei Allianz Zoche (Alter Markt 8), im Schokoladenwerk Ruth (Burgstraße 1a) und in Westerhoffs Bauernladen (Westenfelder Straße 155).

Sternsinger aus Bochum-Westenfeld vertreten Bistum Essen in Berlin

Übrigens: Die Sternsinger der Kolpingsfamilie Westenfeld vertreten nach 2016 nun zum zweiten Mal innerhalb von kaum zehn Jahren das Bistum Essen und fahren Anfang Januar zum Empfang im Bundeskanzleramt. „Wir haben es einfach jedes Jahr erneut versucht und uns auch in diesem Jahr Ende November beworben. Das Losglück fiel auf uns und wir sind alle so glücklich“, sagt Stefanie Höller. Im Januar 2023 war eine Gruppe aus St. Gertrud Wattenscheid-Mitte in Berlin „und nun wir 2024. Das zeigt, dran zu bleiben wird belohnt“. Vier Jugendliche sind dabei.

Weitere Informationen zur Sternsinger-Aktion gibt es u.a. unter Tel. 0176 9237 2357, sternsingerkolping-westenfeld@gmx.de sowie https://spenden.sternsinger.de/stpf4kby

