Bochum: Sternsinger bereiten zweite Aktion unter Corona vor

Bochum-Westenfeld. In Bochum wollen die Sternsinger wieder ihren Segen verteilen. Doch Corona macht es ihnen nicht leicht. Da sind kreative Lösungen gefragt.

Bei der vergangenen Aktion Dreikönigssingen waren die Sternsinger in ganz Deutschland kreativ und kontaktlos unterwegs. Nach wie vor bestimmt die Corona-Pandemie unseren Alltag – auch in Bochum. Die rund 20 Sternsinger der Kolpingfamilie Westenfeld sind trotzdem sehr motiviert und hoffen im kommenden Jahr, auch wieder den Segen unter dem bekannten „C+M+B“, „Christus segnet dieses Haus“ zu den Menschen zu bringen.

Bochum: Sternsinger bieten Corona die Stirn – und zeigen sich kreativ

„Gesund werden, gesund bleiben – ein Kinderrecht weltweit“ lautet das Motto der 64. bundesweiten Aktion Dreikönigssingen. „Die Gesundheit der Sternsinger und der Familien, die wir besuchen, liegt uns genauso am Herzen wie die Gesundheit der Kinder in aller Welt, für die wir unterwegs sind“, beschreibt Stefanie Höller für das Orga-Team der Sternsinger in der Kolpingfamilie Westenfeld.

Daher stand bereits Anfang November fest, dass die Sternsinger in Westenfeld nur unter den 3-G-Schutzbestimmungen unterwegs sein werden, mit einer „Sternlänge Abstand“ und nur im Freien, nicht in den Häusern. Stattfinden soll das „Sternsingen light“ vom 6. bis 8. Januar 2022. „Sollte wegen Corona selbst Sternsingen light nicht möglich sein, finden wir alternative Wege, wie der Segen trotzdem ankommen kann – verantwortungsvoll, kreativ und vielfältig“, meint Höller.

Wieder im Angebot: „Segen to go“-Aufkleber

Zwei Ideen aus der vergangenen Aktion wollen die kleinen Könige aus der Kolpingsfamilie bereits im Advent wieder aufleben lassen. So bieten sie „Segen to go“-Aufkleber in den Sammelstellen und auch die Möglichkeit einer Online-Spende über die Website https://spenden.sternsinger.de/8hbr115d an.

In den Sammelstellen kann ein ohnehin beabsichtigter Besuch gleich mit einer Segensspende verbunden werden. Die Inhaber waren selbst Sternsinger oder sind es noch und können auch Informationen zur Aktion geben: in der Allianz-Agentur Zoche am Alten Markt 8, im Schokoladenwerk Ruth an der Burgstraße 1a und in Westerhoffs Bauernladen an der Westenfelder Straße 155.

