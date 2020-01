Ein Leck muss an der Wasserleitung in Eppendorf repariert werden.

Wattenscheid-Eppendorf. In Eppendorf soll die Reparatur einer Wasser-Versorgungsleitung am Abend beendet sein. Wasserwagen versorgt Bewohner der angrenzenden Häuser

Bochum: Stadtwerke entdecken Leitungs-Leck an der Ruhrstraße

Bei einer routinemäßigen Überprüfung haben die Stadtwerke an einer Wasserleitung an der Ruhrstraße in Höhe des Hauses Nr. 90 Undichtigkeiten festgestellt. Die Leitung muss kurzfristig instand gesetzt werden. Betroffen sind acht Mehrfamilienhäuser und acht Einfamilienhäuser, entsprechend gut 90 Haushalte. Der Entstörungsdienst der Stadtwerke ist vor Ort. Während der Reparaturarbeiten wird ein Wasserwagen die Versorgung übernehmen. Die Stadtwerke wollen die Leitung bis spätestens am Abend wieder instand gesetzt haben.