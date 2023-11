Bochum: Spenden sind nötig für die DRK-Weihnachtsbetreuung

Bochum-Wattenscheid. Gegen Einsamkeit und Armut: Diesmal ist wieder ein großes Treffen im Rotkreuz-Saal Wattenscheid an der Voedestraße geplant. Spenden sind nötig.

Zum 37. Mal soll am 25. Dezember die traditionelle Weihnachtsbetreuung im großen Saal des DRK Wattenscheid an der Voedestraße 53 stattfinden, nachdem diese Feier wegen der Corona-Entwicklung von 2020 bis 2022 ausfallen musste. Jedoch haben die Freiwilligen in den letzten drei Jahren jeweils fast 150 Geschenktüten an Bedürftige ausgegeben, die sich diese vor Ort abgeholt haben. Die restlichen Dinge wurden dem Betreuten Mittagstisch und der Flüchtlingsunterkunft in Höntrop übergeben.

Rund 170 Besucher erwartet bei DRK-Weihnachtsbetreuung in Wattenscheid

Die DRK-Macher hoffen, dass die Veranstaltung in diesem Jahr wieder stattfinden kann und so umsetzbar ist. Das Treffen steht jedem offen und ist kostenlos. Das DRK spricht diesmal auch erstmals Flüchtlinge aus der Ukraine an, der Feier beizuwohnen.

„In Spitzenzeiten erschienen über 100 Personen gleichzeitig beim DRK, denn jeder Gast hat so seine Zeiten und es war in der Vergangenheit ein stetiger Durchlauf, jedoch zum Kaffeetrinken war am meisten los“, so DRK-Präsident Thorsten Junker. Bis zu 170 Gäste werden jetzt erwartet. „Teilweise mussten wir früher noch Stehtische im Gang aufstellen, um alle zu versorgen. Eine Voranmeldung ist bei dieser Veranstaltung leider nicht umsetzbar.“ Viele einsame und finanziell schwache Besucher freuen sich stets auf diese Veranstaltung; das DRK steckt jetzt in den Vorbereitungen und hofft, durch Spenden diese Betreuung wieder anbieten zu können.

DRK Wattenscheid hat viele angeschrieben

„Aktuell haben wir viele Firmen und Einzelspender angeschrieben, die uns oftmals finanziell unterstützen, neue Spender sind natürlich gern gesehen und alle erhalten ab 200 Euro (ansonsten reicht der Einzahlbeleg fürs Finanzamt) eine Spendenbescheinigung von uns“, so Junker. Die Weihnachtsbetreuung wird rein ehrenamtlich geplant und durchgeführt; dabei sind insgesamt 22 Freiwillige beteiligt. Am Heiligabend bzw. tags zuvor werden zum Geschäftsschluss Spenden aus den Läden abgeholt, rund 150 Lebensmitteltüten gepackt und für den Folgetag vorbereitet. Zuvor werden auch Artikel im Großhandel eingekauft.

Geldspenden werden auf das DRK Konto mit der IBAN DE 39 430500010000932434 bei der Sparkasse Bochum erbeten; Sachspenden können ab Dezember direkt an der Voedestraße 53 abgegeben werden. Die ersten Geldspenden sind inzwischen eingegangen.

