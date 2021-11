Schwimmbad Bochum: SPD will „kreative Lösung“ für Sprungturm in Höntrop

Bochum-Höntrop. Nach dem Bekenntnis zum Hallenbad Höntrop sucht die SPD Bochum nun nach kreativen Lösungen für die Außenfläche. Im Fokus steht der Sprungturm.

Nachdem sich die SPD im Rat der Stadt Bochum zusammen mit den Grünen per Änderungsantrag zum Bäderkonzept klar zum Standort Höntrop bekannt hat, fordern die Genossen nun kreative Lösungen für den Außenbereich. Denn am Südpark soll nur ein neues Hallenbad entstehen. In den Mittelpunkt rückt dabei insbesondere der Sprungturm.

Bochum: Was wird aus dem Sprungturm in Höntrop? SPD fordert Ideenwettbewerb

„Wir wollen, dass im Südpark ein neues Hallenbad entsteht. Ob mit Sauna, mit 25- oder 50-Meter-Becken, mit Gastronomie oder mit Rutsche. Das sind alles Fragen, die nun die Fachleute der Wasserwelten beantworten müssen“, erklärt Burkart Jentsch, Vorsitzender der SPD im Rat. „Das heißt selbstverständlich nicht, dass uns der Außenbereich egal ist.“

Dieser sei etwas Besonderes. „Der Zehn-Meter-Sprungturm war und ist ein Wahrzeichen für Höntrop und soll es auch bleiben. Vor einigen Jahren wurde er noch saniert und für mich steht fest, dass er weiterhin eine wichtige Rolle im Südpark spielen muss. Wir werden im zuständigen Ausschuss eine Anfrage stellen, um den historischen Wert des Turms überprüfen zu lassen“, sagt Burkart Jentsch.

SPD Bochum: Außenbereich in Höntrop soll aufgewertet werden

„Darüber hinaus könnte man ihn beispielsweise bei Dunkelheit beleuchten und tagsüber anders optisch in Szene setzen“, so Jentsch weiter. „Er könnte aber auch ganz anders in die Fläche am Bad einbezogen werden. Da möchte ich die Verwaltung bitten, einen Ideenwettbewerb für das jetzt freiwerdende Außengelände des Schwimmbades aufzusetzen und die Bürgerinnen und Bürger aus Höntrop und Wattenscheid auf den Weg der Veränderung mitzunehmen.“

Die SPD wünsche sich, „dass der Außenbereich aufgewertet wird, sei es mit Gastronomie, Beach-Volleyball-Areal, Mini-Strand, Wasserspielplatz, Erweiterung des Parks, Hundewiese oder ganz anderen Ideen – alles ist offen“, sagt Burkart Jentsch.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wattenscheid