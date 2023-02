Bochum: Polizei nimmt Einbrecher auf frischer Tat fest

Günnigfeld. Dringend tatverdächtig ist ein 37-jähriger Mann aus Castrop-Rauxel. Er soll in einen Supermarkt in Wattenscheid-Günnigfeld eingebrochen sein.

Nach dem Einbruch in einen Supermarkt in Wattenscheid-Günnigfeld, haben Polizeibeamte am frühen Donnerstagmorgen, 2. Februar, einen dringend tatverdächtigen 37-jährigen Mann aus Castrop-Rauxel festgenommen.

Einkaufswagen mit gestohlenen Lebensmitteln

Wie die Polizei mitteilt, habe sich der Einbrecher nach derzeitigem Stand der Ermittlungen gegen 0.40 Uhr gewaltsam Zutritt in das Lebensmittelgeschäft an der Günnigfelder Straße 39b verschafft. Hierdurch löste er den Alarm der Filiale aus. Als die Polizei am Tatort eintraf schob der Täter gerade einen Einkaufswagen samt gestohlener Lebensmittel über den Kundenparkplatz. Der polizeibekannte 37-jährige Mann aus Castrop-Rauxel wurde vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen des Bochumer Kriminalkommissariats 34 dauern an..

