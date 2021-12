Betrunkener stiehlt Pizza-Taxi und kracht damit in ein Haus

Der stark alkoholisierte Autodieb krachte mit dem Pizza-Taxi in Bochum-Wattenscheid in eine Hauswand.

Wattenscheid-Höntrop/Eppendorf. Nachdem ein 42-Jähriger ein Pizza-Taxi in Bochum-Wattenscheid gestohlen hatte, überschlug er sich und krachte in ein Haus – mit 1,62 Promille.

Am Dienstag gegen 20.45 Uhr hatte der stark alkoholisierte Mann ein rotes Lieferfahrzeug der Pizzeria „La Rustica 2“ vor dem Ladenlokal an der Höntroper Straße (Höhe S-Bahnhof Höntrop) gestohlen. Das Auto stand laut Polizei unverschlossen vor der Pizzeria.

Pizza-Taxi stand vor Ladenlokal in Wattenscheid

Der 42-Jährige fuhr auf der Höntroper Straße in Richtung Eppendorf. Doch sehr weit kam er damit nicht, denn in Höhe der Einmündung Hektorstraße verlor der Mann die Kontrolle über das Auto und kam nach rechts von der Fahrbahn ab.

Auto überschlägt sich in Wattenscheid

Obwohl sich das Fahrzeug dabei mehrfach überschlagen hatte, „fuhr“ der Bochumer weiter und beschädigte anschließend zwei Mülltonnen, ein Straßenschild, Fassade sowie Metallgeländer und elektrisches Garagentor eines Wohnhauses an der Eppendorfer Straße. Dort kam das massiv beschädigte Fahrzeug schließlich zum Stehen.

Polizei Bochum nimmt Fahrer nach Flucht fest

Der leicht verletzte Fahrer flüchtete jedoch weiter fußläufig in Richtung Schützenstraße. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten eingesetzte Beamte den Flüchtigen im Nahbereich festnehmen. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,62 Promille. Dem 42-Jährigen wurde zudem eine Blutprobe entnommen. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt 40.000 Euro geschätzt. Der 42-jährige Mann aus Bochum wurde vorläufig festgenommen. Das Verkehrskommissariat Bochum hat die Ermittlungen aufgenommen. „So etwas erleben wir nicht alle Tage, da kam einiges zusammen“, sagt die Bochumer Polizeisprecherin Marina Sablic.

Pizzeria-Inhaber aus Wattenscheid ist geschockt

Gurnam Singh, Inhaber der Pizzeria in Wattenscheid-Höntrop, ist auch am Tag danach noch geschockt. „So etwas habe ich noch nicht erlebt. Am Wagen entstand Totalschaden. Zum Glück wurde niemand schwer verletzt.“ Insgesamt verbleiben ihm noch vier Lieferfahrzeuge, „der Betrieb geht weiter“. Er erinnert sich, dass vor Jahren schon mal ein Fahrzeug vor dem Lokal gestohlen und dann in Dortmund wiedergefunden wurde.

