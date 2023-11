Bochum: Neue Dauerbaustelle sorgt für Frust in Höntrop

Höntrop. Nicht nur Autofahrer sind betroffen durch die Maßnahme an der Mattenburg in Bochum, auch der öffentliche Nahverkehr. Umbau dauert bis April.

Diese Baustelle in Höntrop sorgt zu den Stoßzeiten für lange Rückstaus - und Frust nicht nur bei den Autofahrern, sondern auch bei ÖPNV-Fahrgästen. Denn auch mehrere Bogestra-Buslinien fahren hier her. Und der S-Bahnhof Höntrop als wichtiger Anbindungspunkt liegt nicht weit entfernt.

Viele Verkehrsteilnehmer betroffen in Wattenscheid-Höntrop

Entsprechend müssen allle Verkehrsteilnehmer viel mehr Zeit einkalkulieren, um durch diesen Engpass zu kommen. Und das über Monate, denn die Baustelle dauert laut Stadt Bochum bis zum 6. April 2024. Umleitungen sind ausgeschildert.

„Es ist schon nervend, hier jeden Tag durch die Umleitung fahren zu müssen“, sagt Autofahrer Dieter G. (vollständiger Name der Redaktion bekannt), der die Ecke gut kennt und nicht weit entfernt wohnt. „Das kostet allen Beteiligten viel Zeit und Geduld.“ Auch zahlreiche ÖPNV-Fahrgäste sind betroffen durch Verspätungen der Busse. Der Plan wurde in einer Anliegerinformation verteilt. Bürger, die dort nicht wohnen, aber zum Beispiel den S-Bahnhof Höntrop, Ärzte, den Aldi-Markt oder andere Ziele erreichen wollen, merken seit Wochenbeginn, was dort los ist.

Auch Bogestra-Fahrgäste leiden in Bochum-Höntrop

Weitere Erkenntnisse erlangt man über die Homepage der Stadt Bochum zum Um- und Ausbau der Straße Mattenburg: „Der Asphalt wird erneuert, Gehwege zum Teil bearbeitet und barrierefrei ausgestaltet.“ Diese Arbeiten könnten nur im Rahmen einer abschnittsweisen Vollsperrung der Fahrbahn durchgeführt werden. Um die Umleitung des Verkehrs zu ermöglichen, wird die Einbahnstraßenregelung auf der Op de Veih aufgehoben. Der Verkehr kann hier in beide Richtungen fließen. Die Parkmöglichkeiten auf der Straße Op de Veih entfallen für die Dauer der Arbeiten im Abschnitt zwischen Mattenburg und Höntroper Straße.

Viel Geduld ist gefordert bei Autofahrern und Buskunden an der neuen Baustelle in Bochum-Höntrop. Foto: Drews / WAZ

Die Straße werde nacheinander in insgesamt drei Abschnitten gesperrt. Die Zufahrt zu den Grundstücken sei in der Regel vor und nach Ende der täglichen Bauzeit (7-16 Uhr) möglich. Und die Stadt Bochum sagt: „Sollten Sie außerhalb dieser Zeiten zu- oder abfahren müssen, parken Sie Ihr Fahrzeug bitte außerhalb des gekennzeichneten Abschnitts. Abhängig von der Bautätigkeit kann es zeitweilig zu einer eingeschränkten Befahrbarkeit kommen. Diese Zeiten werden durch die vor Ort tätige Baufirma gesondert angekündigt.“

Stadt Bochum verteilte Anliegerinfo

Der Verkehr im Einmündungsbereich der Op de Veih in die Höntroper Straße wird aufgrund der geänderten Verkehrsführung durch eine Ampel geregelt. Die Bushaltestelle auf der Mattenburg wird in beide Richtungen auf die Op de Veih verlegt. Fußgänger können die Mattenburg durchgehend begehen; für die Mülltonnen sind Sammelstellen ausgewiesen. Dies betrifft auch Anlieger der Straßen Pappelweg, In den Schelhöfen, Höntroper Straße 66-66a und des Reiterwegs 2a. Und die Stadt Bochum sagt: „Bitte bringen Sie die Mülltonnen zu den Ihnen bekannten Leerungsterminen zu diesen Sammelstellen Holen Sie Ihre Tonnen im Anschluss an die Leerung bitte schnellstmöglich wieder zurück. Um Verwechslungen zu verhindern, beschriften Sie Ihre Müllbehälter bitte in geeigneter Weise. Wenn Sie Schwierigkeiten beim Verbringen der Tonnen haben, wenden Sie sich bitte an die Mitarbeiter der Baufirma.“

Fahrzeuge der Feuerwehr, des Rettungsdienstes sowie der Polizei haben im Notfall jederzeit die Möglichkeit, die gesperrten Bereiche zu befahren.

