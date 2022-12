Wattenscheid: Kran rückt Neubau für S1-Strecke in Position

Die Einzelteile der neuen Brücke für die Bahnstrecke S1 wurden nacheinander eingehoben an der Baustelle Horneburg in Bochum-Wattenscheid.

Bochum-Höntrop. Eine neue Brücke ersetzt den abgerissenen Tunnel an der Bahnstrecke der S1 in Bochum-Höntrop. Kran hebt tonnenschweren Teile.

Im Laufe des Donnerstags hingen die tonnenschweren Brückenteile schließlich am riesengroßen Kran-Haken, um in die richtige Position gebracht zu werden für den neuen Bahnübergang Horneburg in Wattenscheid-Höntrop.

Bahnstrecke S1 auch in Bochum gesperrt

Die vorbereitenden Arbeiten hatten am Donnerstag schon um 7 Uhr unter Scheinwerferlicht begonnen. Das große Betonbauwerk war in den Wochen zuvor neben den Bahngleisen der S1 in Wattenscheid-Höntrop errichtet worden. Nach dem Abriss des alten Tunnels galt es nun durch die von der Deutschen Bahn beauftragten Fachfirmen, das Bauwerk mit Feingefühl in die richtige Position zu bringen.

Die S1-Bahnstrecke zwischen Steele-Ost und Bochum Hbf ist noch bis zum 9. Dezember gesperrt. Für das neue Halbrahmenbauwerk aus Stahlbeton sind unter anderem noch Arbeiten am Bahndamm, an den Gleisen und der Oberleitung nötig. „Im Nachgang finden dann noch letzte Restarbeiten rund um die Brücke statt – daher muss die Straße unterhalb der Brücke noch bis Februar 2023 gesperrt bleiben“, so eine Bahnsprecherin.

Foto: Gero Helm / FUNKE Foto Services

Arbeiten der Deutschen Bahn

Die Deutsche Bahn bündelt derzeit neben den Brückenarbeiten weitere Bauarbeiten im Großraum Essen, u.a. erneuern Fachexperten Weichen im Essener Hauptbahnhof sowie mehr als einen Kilometer Gleis. Die Arbeiten erfordern Sperrungen von Bahnhofsgleisen sowie angrenzender Streckengleise. Im Regional-/S-Bahn-Verkehr seien deshalb Umleitungen, Ausfälle und Ersatzverkehr mit Bussen unvermeidlich. Betroffen sind davon die Züge der Linien RE 14, RE 16, RB 40, RE 42, RE 49, RB 33 sowie S 1, S 3 und S 6.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wattenscheid