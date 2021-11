Bochum: Musical-Kids sichern sich den Sonderpreis des ZDF

Bochum-Höntrop. Die Wattenscheider Initiative ist mit dem „Opus Klassik“ des ZDF ausgezeichnet worden. Verstärkung für das Klima-Musical ist wieder willkommen.

Ein Projekt mit Beteiligung der Musical-Kids Wattenscheid hat den ZDF-Sonderpreis „Opus Klassik“ gewonnen, und zwar für die „herausragende Kreativleistung während der Pandemie“.

Denn mitten in der Pandemie haben die Musical-Kids das Video zur Aktion #gemeinsamsingenwirstärker# der Deutsche Chorjugend gedreht und dafür wurde vom ZDF der Sonderpreis „Opus Klassik“, ehemals „Echo Klassik“, verliehen. Der Opus Klassik ist eine hohe Auszeichnung, die sonst bekannte Größen der Musikszene bekommen.

Neben der Ehrung durch die Präsidentin des Chorverbandes NRW, Regina van Dinther, stellten die Musical-Kids auch ihr aktuelles Musical vor, das sie zum Klimawandel ausgearbeitet haben und das durch die Stadtwerke Bochum unterstützt wird.

Das namenlose Maskottchen ist auch dabei

In dem Musical erfahren Groß und Klein, was Klimawandel ist, was Klimawandel für Mensch und Tier bedeutet und was jeder von uns tun kann, um den Klimawandel aufzuhalten.

Als wichtiger Hauptdarsteller war auch das neue Maskottchen der Stadtwerke Bochum dabei, der schlaue Fuchs vor Ort. Er wird bei dem Klimamusical live die Wattenscheider Musical-Kids begleiten.

Da dieser noch keinen Namen hat, sind alle Bochumer Kinder eingeladen, Namensvorschläge bei den Musical-Kids einzureichen. Die Vorschläge bitte mit Namen und Alter bis zum an buergerprojekt@musical-kids-bochum.de.

Unter allen Einsendern werden zehn Preise verlost, die dann bei der Aufführung des Klima Musicals 2022 überreicht werden. Ab sofort nehmen die Musical-Kids Wattenscheid auch wieder neue Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren auf.

Die Proben finden jeden Mittwoch von 17 bis 18.30 Uhr am neuen Probenstandort statt, dem Vereinsheim des FSV Sevinghausen, Auf dem Esch 1. Anmeldungen sind nicht erforderlich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wattenscheid