Bochum: Mann gesucht nach Ausschreitungen beim VfL-Aufstieg

Bochum. Die Polizei Bochum sucht wegen der massiven Ausschreitungen auf der Aufstiegsfeier des VfL Bochum im Mai 2021 einen Mann mit Fahndungsfoto.

Im Rahmen der Feierlichkeiten nach dem Aufstieg des VfL Bochum am 23. Mai 2021 auf der Castroper Straße in Bochum kam es zu massiven Ausschreitungen in der Fanszene. Wegen des Verdachts des Landfriedensbruchs, des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie der versuchten gefährlichen Körperverletzung sucht die Kriminalpolizei mit einem Foto nach einem weiteren Tatverdächtigen.

Die Polizei Bochum sucht diesen Tatverdächtigen. Foto: Polizei / KRIPO

Ausschreitungen bei Aufstiegsfeier des VfL Bochum

Mit richterlichem Beschluss ist nun ein Bild des Tatverdächtigen zur Veröffentlichung in den Medien freigegeben worden.

Polizei Bochum bittet um Hinweise

Das ermittelnde Regionalkommissariat (KK 31) in Bochum bittet Zeugen, die Angaben zur Identität oder zum Aufenthaltsort des abgebildeten Mannes machen können, sich unter der Telefonnummer 0234 909-8105 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) zu melden.

Die Polizei Bochum ermittelt nach den heftigen Ausschreitungen bei der VfL-Aufstiegsfeier gegen mehrere Personen oder sucht die Tatverdächtigen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wattenscheid