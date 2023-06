Bochum: Märchenhafte Spiele für Kinder auf Freilichtbühne

Mit „Urmel aus dem Eis“ hat die Kolpingspielschar Höntrop schon ihr Publikum begeistert. Diesmal wird „Pinnocchio“ auf der Freilichtbühne in Bochum-Wattenscheid im Ferienprogramm gespielt. Start ist am 26. Juni.

Bochum-Wattenscheid. Start der beliebten Märchenspiele in Bochum ist am 26. Juni. Kolpingspielschar Höntrop und Volksbühne Wattenscheid haben Klassiker im Programm.

Fantastische Figuren und mitreißende Geschichten, das versprechen die Märchenspiele zu Beginn der Sommerferien auf der Freilichtbühne am Stadtgarten, Parkstraße. Die Kolpingspielschar Höntrop und die Volksbühne Wattenscheid haben sich in diesem Jahr regelrechte „Klassiker“ vorgenommen, die in der ein oder anderen Musical-Fassung oder als Disney-Zeichentrickfilm nicht nur Kindern ein Begriff sind.

Die Märchenspiele können erneut nicht auf der malerischen Waldbühne im Südpark aufgeführt werden und müssen auf die Freilichtbühne ausweichen. Die Waldbühne wird bis schätzungsweise 2024 für knapp drei Millionen Euro generalüberholt und soll dann sogar Platz für 800 Zuschauer bieten können.

Die Waldbühne in Bochum wird umfangreich überholt

Ob über dem Halbrund der Freilichtbühne nun trotzdem ein Regenbogen erscheinen wird, wenn die Melodie „Somewhere over the Rainbow“ klingt, kann kein Wetterfrosch sagen. Dass aber die Vogelscheuche, der Blechmann und der ängstliche Löwe mit der kleinen Dorothy packende Abenteuer erleben im „Zauberhaften Land“, so der deutsche Titel des Fantasy-Musicals aus dem Jahr 1939, original „The Wizard of Oz“, das ist sicher.

Die Freilichtbühne Wattenscheid muss erneut als Ausweichquartier für die Märchenspiele von Kolpingspielschar und Volksbühne dienen. Foto: Dietmar Wäsche / FUNKE Foto Services

Die Märchenspielsaison eröffnet die Kolpingspielschar mit der vielleicht bekanntesten Marionette Pinocchio, deren Geschichte 1905 in dem Buch „Hippelitsch’s Abenteuer“ oder „Der hölzerne Bengel“ auf Deutsch erschien.

Info und Kontakt „Pinocchio“, das Spiel um die lebendige Marionette, zeigt die Kolpingspielschar Höntrop auf der Freilichtbühne Wattenscheid an der Parkstraßeam Stadtgarten von Montag bis Freitag, 26. bis 30. Juni. Einlass ist jeweils um 15.30 Uhr, Beginn um 16.30 Uhr. Eintrittskarten gibt es nur an der Tageskasse, es findet kein Vorverkauf statt. Die Preise: Erwachsene 6 Euro, Kinder ab drei Jahren 4 €, Ferienpassinhaber 3 Euro. Näheres auf kolpingspielschar-hoentrop.de „Der Zauberer von Oz“, eine Abenteuergeschichte mit Verstand, Herz, Mut und tollen magischen Effekten verspricht die Volksbühne Wattenscheid von Montag bis Freitag, 3. bis 7. Juli täglich um 16.30 Uhr (Kasse und Einlass ab 15.30 Uhr) in der Freilichtbühne Wattenscheid, Karten an der Tageskasse für 4 Euro, Erwachsene 6 Euro, mit Ferienpass 3 Euro, Aktuelles und Hinweise auf www.freilichtbuehne-wattenscheid.de

Darin findet der Tischlermeister Antonio ein Stück Holz, dass er seinem Freund, dem Spielzeugmacher Geppetto schenkt. Der Schnitzer Geppetto nimmt sich des Holzklotzes an und beginnt sogleich mit der Ausarbeitung einer Holzpuppe, die er Pinocchio tauft. Eines Nachts erscheint eine Fee mit nachtblauen Haaren und haucht dem Stück Holz Leben ein. Zu Geppettos Erstaunen wird die Puppe lebendig und macht viel Unsinn.

Die Nase des „Holzbengels“ wächst bei jeder Lüge

Geppetto gerät dadurch in Schwierigkeiten und kommt sogar ins Gefängnis. Aus sich allein gestellt, bringt sich Pinocchio in Gefahr, da er seinen falschen Freunden, dem Fuchs und dem Kater, mehr vertraut als Geppetto, seinem „Vater“. Pinocchio lässt sich immer wieder vom Weg zur Schule abbringen, und enttäuscht so den gutmütigen Geppetto.

Pinocchio verschwindet, und Geppetto macht sich auf die Suche nach seinem Sohn. Seine einzige Freundin, die Fee mit dem nachtblauen Haaren, versucht Pinocchio auf den richtigen Weg zu bringen. Obwohl er durch die Fee gerettet wird, lügt Pinocchio sie an, und prompt fängt zur Strafe seine Nase rapide zu wachsen.

Die Volksbühne Wattenscheid probt derzeit für ihr aktuelles Stück „Zauberer von Oz“. Foto: Gero Helm / FUNKE Foto Services

Pinocchio macht voller Reue auf den Weg, um seinen Vater zu suchen, der ebenfalls auf der Suche nach Pinocchio ist. So muss er viele Abenteuer und Prüfungen bestehen, damit er ein wirklicher Junge aus Fleisch und Blut werden kann. Denn das ist sein größter Wunsch.

Kann Pinocchio die richtigen Entscheidungen treffen, und findet er in der weiten Welt seinen Vater Geppetto wieder? Diese Frage beantwortet die Kolpinspielschar Höntrop.

Unterwegs mit Vogelscheuche, Blechmann und dem Löwen

In der zweiten Ferienwoche steigt dann die Volksbühne Wattenscheid mit dem „Zauberer von Oz“ in den Spielplan ein. Die Geschichte dreht sich um das Mädchen Dorothee, das mit dem Hund Toto in das Wunderland Oz gelangt. Der Zauberer von Oz ist wohl der Einzige, der sie und Toto wieder nach Hause bringen kann.

Auf ihrem Weg begegnet sie der Vogelscheuche ohne Verstand, dem Blechmann ohne Herz und dem Löwen ohne Mut. Gemeinsam macht sich die seltsame Gruppe auf den Weg zum Zauberer, der ihnen ihre Wünsche erfüllen soll. Die Vogelscheuche, der Blechmann, der Löwe und Dorothee müssen einige Gefahren überstehen.

Dabei erfahren die Vier, dass viel mehr in ihnen steckt, als sie selbst vermuten.

