Bochum: Mädchen bei Unfall verletzt - Polizei sucht Fahrer

Bochum-Wattenscheid. An der Straße „Bismarckplatz“ in Bochum-Wattenscheid wurde ein Mädchen bei einem Autounfall verletzt. Die Polizei sucht Zeugen und den Autofahrer

Ein Mädchen (9) wurde am Samstagnachmittag, 7. Oktober, in Wattenscheid angefahren. Es wird wegen Unfallflucht ermittelt. Die Polizei sucht den beteiligten Fahrer und Zeugen. Das Mädchen wurde leicht verletzt.

Nach bisherigem Kenntnisstand war das Mädchen gegen 14 Uhr mit Inlineskates auf dem Gehweg der Straße „Bismarckplatz“ in Richtung Achtermannstraße unterwegs. Hierbei kam es in Höhe der Hausnummer 5 zur Kollision mit einem dunklen Auto, welches von der Straße „Bismarckplatz“ auf den gleichnamigen Parkplatz abbog.

Der unbekannte Fahrer des Pkw hielt an und erkundigte sich, ob es dem Mädchen gut gehe. Nachdem dieses bejahte, setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um die Unfallaufnahme zu kümmern. Der Autofahrer wird wie folgt beschrieben: männlich, Brille, Glatze. Das Verkehrskommissariat Bochum hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet den Pkw-Fahrer sowie weitere Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0234 909-5206 zu melden.

