Bochum: Kabarettist Dieckmann sieht die „Zeit aus den Fugen“

Nicht einmal auf dieses Datum ist Verlass: Üblicherweise stellt der Kabarettist Jürgen Dieckmann sein Solo-Programm am Abend des 1. Novembers vor. „Die Zeit ist aus den Fugen“ heißt es nun aber bezeichnend, und das erst am Samstag, 4. November, um 18.30 Uhr.

Denn dieser Samstag ist auch der Jahrestag des Großangriffs auf Bochum im zweiten Weltkrieg 1944. Dieckmann sieht sich beim Blick auf die Nachrichten mit Ereignissen konfrontiert, die anscheinend immer wiederkehren: Inflation, Krieg, Machtmissbrauch.

Er sieht darin Parallelen zwischen den 2020ern und den 1920ern. „Da braucht man sich nur die jüngsten Wahlerfolge der AFD anzusehen, die Leute haben nichts dazugelernt“, hadert er. Aber nicht nur die alten und neuen Rechten, auch die Ampel und die Opposition kriegen ihr Fett weg. „Heutzutage bekommt ja offenbar jeder noch Arbeit, zumindest in der Politik“ ist sein Fazit.

Seine Umschau beginnt in Wattenscheid, geht weiter über Bochum „bis nach Nahost und den ganz nahen Osten“, und er nimmt auch alle Umwege über Autobahnen, „die für 3,5 Kilometer elf Jahre Bauzeit brauchen, diese Querspange hier“.

Mit Sicherheit ist die politisch korrekte Ausdrucksweise und das Gendern wieder ein Thema für ihn, und die sozialen Medien wird er kaum rundweg sozial nennen. Sein inzwischen 19. Programm soll literarisch-politisches Kabarett sein. „Der erste Teil ist am giftigsten, auch der zweite ist giftig. Dann wird es aber versöhnlicher“, verspricht er.

Schauplatz ist „Pütz Bierstuben“ statt, An der Papenburg 11 in Wattenscheid, Einlass ist um 17.30 Uhr, der Eintritt beträgt 12 Euro.

