Bochum: Junge Frau (22) in Straßenbahn 302 sexuell belästigt

Bochum. Eine 22-Jährige ist in der Straßenbahnlinie 302 sexuell belästigt worden. Die Polizei Bochum sucht mit einer präzisen Beschreibung den Täter.

Die junge Bochumerin saß am Dienstag, 3. August, in der Straßenbahn 302 in Richtung Wattenscheid. Gegen 16.15 Uhr setzte sich ein Mann neben sie, der keine Mund-Nasen-Bedeckung trug. Zunächst berührte er sie gegen ihren Willen am Arm, dann strich er über ihr Bein und ihren Rocksaum, so die Polizei. Die 22-Jährige entzog sich der Situation, indem sie am Westpark in Bochum ausstieg.

Beschreibung des Täters

So wird der Mann beschrieben: ca. 175 bis 180 cm groß, normale Statur; dunkle Haare, an den Seiten etwas kürzer; dunkle Augen und „dicke“ Augenbrauen; leichter Oberlippenbart; leichter Überbiss und Zahnlücken; flache Nase. Er trug eine blaue Jeans mit Rissen auf der Vorderseite sowie eine gemusterte Jacke mit verschiedenen Dreiecken darauf.

Das Bochumer Kriminalkommissariat 12 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen unter der Telefonnummer 0234/909-4120 (außerhalb der Bürodienstzeit -4441) um Hinweise.

