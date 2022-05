Wattenscheider Baustelle Westenfelder Straße ruht weiter

Bochum-Westenfeld. Wie lange ruht die Großbaustelle Westenfelder Straße in Bochum-Wattenscheid? Das fragen sich viele Autofahrer.

Auf der Westenfelder Straße zwischen Paßweg und Kreisverkehr Sachsenring in Bochum-Wattenscheid wird der Gehweg saniert. Dafür hatte die Stadt Bochum ab 25. April im Abschnitt Neuer Kamp bis Sachsenring eine Fahrspur gesperrt und eine Einbahnstraße in Richtung Kreisverkehr eingerichtet - geplant bis Mitte Mai. Was in Spitzenzeiten für ein Verkehrschaos gesorgt hat. Dann kam plötzlich die Wende.

Baustelle in Bochum-Westenfeld ruht erstmal

Auf der Westenfelder Straße zwischen Paßweg und dem Kreisverkehr Sachsenring ruhen nämlich die Arbeiten zur Sanierung des Geh- und Radwegs. „Grund dafür ist eine mit Teer kontaminierte Asphaltschicht, die beim Aufbruch vorgefunden wurde“, so die Stadt Bochum.

Es erfolge derzeit eine Prüfung, „wie stark die Belastung ist, um dann eine Spezialentsorgung zu beauftragen. Danach können die eigentlichen Sanierungsarbeiten weitergehen“. Das Tiefbauamt Bochum hatte die Sperrungen der Straße Ende April aufgehoben.

Mit Teer kontaminierte Asphaltschicht

Der Geh- und Radweg bleibt jedoch weiterhin nicht nutzbar. Wann die Arbeiten fortgesetzt werden, wird laut Stadt Bochum nach der Probenanalyse bekanntgegeben.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wattenscheid