Bochum: Im Advent soll das Lohrheidestadion wieder klingen

Wattenscheid. Im Dezember findet im Lohrheidestadion in Wattenscheid wieder das Weihnachtssingen statt. Für den Projektchor werden noch Teilnehmende gesucht.

Im Lohrheide-Stadion ist für Samstag, 3. Dezember, die nächste „Singende und klingende Lohrheide im Advent“ in Vorbereitung. Die Kooperation des TV Wattenscheid 01 mit dem Chorverband Wattenscheid hatte auch bei schlechtem Wetter und unter Corona-Bedingungen eine viel beachtete Premiere erlebt. Dazu möchte der Chorverband wieder einen Projektchor zusammenstellen.

Weihnachtssingen im Lohrheidestadion: Interessierte für Projektchor gesucht

Für die Leitung ist Gisbert Schmidt verantwortlich. Der kann sogar noch mit der Nachricht aufwarten, dass es zur nächsten „Singenden und klingenden Lohrheide“ Begleitung von einer eigens gegründeten „rockigen“ Begleitband geben soll.

Sangesfreudige, die ein solches Event einmal gerne von der Bühne vor der Tribüne aus erleben möchten, sind eingeladen bei diesem Projekt mitzuwirken und ein weihnachtliches Flair in die Lohrheide einziehen zu lassen. Chorerfahrung ist dazu nicht unbedingt Voraussetzung. Das ausgewählte Programm kann von jedem Interessierten erarbeitet werden.

Die Proben werden im evangelischen Gemeindezentrum an der Kreuzkirche, Gelsenkirchener Straße, in Leithe stattfinden. Das erste Treffen zum Kennenlernen und zur Vorstellung des Programms ist für den 1. Oktober um 11 Uhr geplant. Die Folgeproben sind dann am 22. und 29. Oktober, 10., 12. und 19. und 26. November jeweils von 11 bis 15 Uhr. Am 2. Dezember findet ab 17 Uhr die Generalprobe mit allen Beteiligten im Lohrheide-Stadion statt.

Der Chorverband bittet um vorherige Anmeldung zum Projektchor bei Gisbert Schmidt, per E-Mail unter: trebsig@gmx.de

