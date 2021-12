Bochum-Höntrop: Provisorische Lösung für defekte Ampelanlage

Eine mobile Anlage soll den Ampelausfall in Wattenscheid-Höntrop an der Kreuzung Wattenscheider Hellweg / Zeppelindamm / Berliner Straße ab sofort kompensieren.

Bochum-Höntrop. Die defekte Ampelanlage Zeppelindamm / Berliner Straße / Wattenscheider Hellweg wurde laut Stadt Bochum nun durch eine mobile Anlage ersetzt.

Die seit Dienstag defekte Ampelanlage an der Kreuzung Zeppelindamm / Berliner Straße / Wattenscheider Hellweg in Wattenscheid-Höntrop ist laut Stadt nun durch eine mobile Ampelanlage ersetzt worden. „Der Verkehr kann ab sofort wieder normal laufen“, so die Stadt Bochum am Donnerstag.

Verkehrschaos in Wattenscheid-Höntrop

Die Folge durch den Ampelausfall waren in der Spitzenzeit extrem lange Rückstaus und teils gefährliche Wendemanöver im Bereich der großen Kreuzung. Von den Hauptstraßen war nur ein Rechts-Abbiegen auf den Wattenscheider Hellweg möglich. Am Dienstagmittag war die Ampelanlage ausgefallen. Das Steuergerät sei defekt und könne nicht mehr repariert werden, teilte die Stadt Bochum mit. Als Sofortmaßnahme hatte eine Baustellenfirma eine Absperrung eingerichtet. Jetzt soll laut Stadt Bochum hier aber wieder alles normal ablaufen können.

