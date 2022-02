Bochum: Hier sind ökumenische Friedensgebete für die Ukraine

Beten für den Frieden in der Ukraine findet an vielen Orten statt - auch in Bochum.

Bochum. Die Kirchen in Bochum laden täglich zu ökumenischen Friedensgebeten für die Ukraine ein. Hier ein Überblick über die Termine.

Angesichts des Krieges in der Ukraine haben die Katholische und die Evangelische Kirche in Bochum tägliche, gemeinsame Friedensgebete vereinbart, die jeweils in einer Region für alle stattfinden. Die Gebetszeit ist - wenn nicht anders angegeben - immer um 12 Uhr.

Bochums Bürger sind eingeladen

Alle interessierten Bürger sind herzlich eingeladen und zwar zu folgenden Zeiten. Montags in Stiepel (Zisterzienserabtei St. Marien) um 18.30 Uhr Abendmesse, anschließend Rosenkranzgebet mit der Klostergemeinschaft für den Frieden in der Ukraine; Ansprechpartner: Pater Elias Blaschek (p.elias@kloster-stiepel.de).

Von Wattenscheid bis Langendreer

Dienstags in Wattenscheid in der Alten Kirche auf dem Alten Markt; Ansprechpartner: Pfarrer Christian Meier (Christian.Meier@ekvw.de, Tel. 02327 / 23 898). Mittwochs im Norden und Osten (Hiltrop, Gerthe, Harpen, Werne, Langendreer, Altenbochum und Laer) an wechselnden Orten; Ansprechpartner: Berthold Jäger (jaeger-altenbochum@t-online.de; Tel. 0171 281 18 22).

An wechselnden Orten

Um den Frieden in der Ukraine geht es donnerstags im Süden und Westen (Querenburg, Wiemelhausen, Weitmar, Linden, Dahlhausen) an wechselnden Orten; Ansprechpartner: Pfarrer Thomas Köster (Thomas.Koester@bistum-essen.de; Tel. 0160 980 690 88). Freitags in Mitte und Norden (Riemke, Grumme, Hofstede, Hamme, Innenstadt), Pauluskirche; Ansprechpartner: Pfarrer Constantin Decker (Constantin.Decker@ekvw.de, Tel. 0153 483 86 61).

