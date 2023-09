Bochum: Helfer ziehen mit Müllzangen durch den Südpark

Bochum. Bei der Aufräumaktion im Bochumer Südpark kam reichlich Müll zusammen. Was in dem Grüngürtel im Wattenscheider Süden so gefunden wurde.

Am Ende türmten sich Säcke voller Müll: Der Förderverein „Freundinnen und Freunde des Hallenfreibades Höntrop“ hatte gemeinsam mit der Naturschutzjugend des Nabu Bochum zur Reinigungsaktion im Südpark aufgerufen. Nicht nur die Mitglieder machten mit, auch andere Bürger beteiligten sich am jährlichen Herbstputz.

Herbstputz im Bochumer Südpark

Vom Schwimmbad-Parkplatz „In der Mark“ aus zogen die Helfer am Mittwochnachmittag los, um Abfall in dem beliebten Grüngürtel im Wattenscheider Süden aufzusammeln. Kinder und Erwachsene sind mit Müllsäcken und Greifzangen unterwegs. Und dabei kommt einiges zusammen, das reicht von Glasflaschen über Autoteile bis zu Plastikresten und Zigarettenkippen.

„Im Vergleich zu den Vorjahren haben wir weniger Müll gefunden. Aber es ist schon erstaunlich, was die Leute hier alles so wegwerfen. Dabei gibt es doch genug Abfallbehälter“, erklären Fördervereins-Vorsitzender Stefan Wolf und seine Stellvertreterin Gisela van Gemmern.

Auch Axel und Marion Rehberg beteiligten sich am Herbstputz im Südpark in Bochum-Wattenscheid. Foto: Gero Helm / FUNKE Foto Services

Jährliche Aktion im Südpark Bochum

Auch Kinder machen begeistert mit, so Max (8) und Isabell (13) von der Nabu-Jugendgruppe. Jugendwartin Gesine Hoffmann lobt ihr Engagement. „Schon seit Jahren organisieren Nabu und Förderverein diese Reinigungsaktion im Südpark. Es lohnt sich jedes Mal.“ Weitere Gruppen und Einzelpersonen waren willkommen, um am Herbstputz teilzunehmen. Dazu gehört auch Oliver Flöttchen vom Bürgerschützenverein (BSV) Höntrop, der am Ende einen ganzen Sack voller Müll zum Sammelplatz bringt: „Eine lobenswerte Aktion, die es zu unterstützen gilt.“

Rund anderthalb Stunden sind die Helferinnen und Helfer unterwegs. Für Handschuhe, Müllzangen und -säcke sowie den Abtransport des Abfalls sorgte erneut der USB Bochum.

„Der Südpark ist vielen Bürgern wichtig und sein Zustand ist ihnen nicht gleichgültig“, betont Stefan Wolf. „Es gibt eine Reihe von Vereinen und Gruppen, die ihn nicht nur nutzen, sondern auch etwas für seine Qualität tun - ein erholsamer Ort für Groß und Klein, für Mensch und Tier, ein Ort zum Wohlfühlen, den man pflegen muss.“

Es bestand zudem die Möglichkeit, die Petition „Rettet das Hallenfreibad Höntrop“ zu unterzeichnen. Sie kann auch weiterhin online oder in Papierform gezeichnet werden; weitere Infos unter www.openpetition.de/!10m

