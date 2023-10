Bochum: Handy-Kauf endet mit einem brutalem Raubüberfall

Bochum-Leithe. Ein 22-Jähriger wollte zwei teure Handys übers Internet kaufen. Er wurde am vereinbarten Übergabeort in Bochum dann um Mitternacht ausgeraubt.

Die Polizei sucht nach drei Tatverdächtigen, die in der Nacht auf Sonntag, 8. Oktober, einen 22-Jährigen ausgeraubt und verletzt haben. Der Vorfall ereignete sich um kurz nach 0 Uhr im Bereich der Fröbelstraße, unweit der Krayer Straße in Bochum-Leithe.

Nach bisherigem Kenntnisstand hatte sich ein 22-jähriger Mann aus Duisburg dort mit einem Unbekannten zum Kauf zweier hochpreisiger Smartphones verabredet, nachdem diese via Internet-Plattform zum Verkauf angeboten worden waren.

Drei Männer mit Machete und Pistole in Bochum

Am vereinbarten Treffpunkt angekommen, wurde der Duisburger von drei Männern zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert. Einer der drei Unbekannten führte eine Machete mit sich, der andere hatte eine Pistole dabei, mit welcher er einen Schuss in die Luft abfeuerte. Anschließend brachten die Kriminellen den 22-Jährigen mit Schlägen zu Boden und entwendeten Bargeld aus seiner Jackentasche. Das Trio flüchtete samt Beute fußläufig in Richtung Weststraße.

Der Duisburger wurde bei dem Angriff leicht verletzt und von einer Rettungswagenbesatzung medizinisch versorgt. Bei den drei Tatverdächtigen handelt es sich um männliche Personen. Einer der Männer ist groß, hat kurze Haare und trug zur Tatzeit helle Jeans. Der zweite war komplett schwarz gekleidet. Hinweise nimmt das Bochumer Kriminalkommissariat 34 unter Tel. 0234 909-8405 oder -4441 (Kriminalwache) entgegen.

