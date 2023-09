Bochum: Für Kanalerneuerung ist auch Straßensperrung nötig

Bochum-Günnigfeld. Die Stadt Bochum will im vierten Quartal 2023 den Kanalbau in Wattenscheid-Günnigfeld starten. Diese Straßen sind davon betroffen.

Für die Kanalerneuerung im Bereich Günnigfelder Straße/Schmelzhütte in Bochum-Günnigfeld gibt es zeitweise auch eine Straßensperrung.

Fahrbahn in Bochum-Günnigfeld wird zeitweise voll gesperrt

Die Arbeiten sollen laut Stadt Bochum im vierten Quartal 2023 beginnen und etwa zwei Monate dauern. Für den Anschluss an den Bestandskanal muss die Fahrbahn der Straße Schmelzhütte voll gesperrt werden. Fußgänger können die Arbeitsstelle auf einem der Gehwege passieren. Zeitweise müssen Halteverbote auf der Straße Schmelzhütte eingerichtet werden.

Marode Kanäle in Bochum-Günnigfeld

Die Mischwasserkanäle aus den Jahren 1928 und 1931 im Hinterland der beiden Straßen sind laut Tiefbauamt aufgrund baulicher Mängel und eines Tagesbruchs erneuerungsbedürftig. Die Kanaltrasse bleibt zum Teil gleich; die Verbindung zur Günnigfelder Straße wird aber aufgegeben. Auf Höhe des Gebäudes der Günnigfelder Straße 73a im Hinterland wird ein neuer Schacht gesetzt.

Ab hier soll der Kanal östlich in die Schmelzhütte entwässern. Dadurch wird die Trasse Richtung Kirchstraße aufgegeben, da der Kanal hier unter dem Gebäude der Kirchstraße 12 liegt. Eine geregelte Entwässerung der Kirchstraße 8-12 werde sichergestellt, so die Stadt Bochum. „Die Abschnitte, die außerhalb der neuen Trasse verlaufen und somit nicht in der Baugrube liegen, werden fachgerecht verdämmt, so dass keine Hohlräume im Boden verbleiben“, teilte das Tiefbauamt der Bezirksvertretung Wattenscheid am 19. September mit, die dem Vorhaben einhellig zustimmte.

Gesamtkosten von rund 265.000 Euro

Die Gesamtkosten für diese Kanalbaumaßnahme betragen rund 265.000 Euro. Da sich die Maßnahme auf nicht öffentlichen Flächen befindet, werden laut Stadt Bochum keine Beiträge erhoben.

