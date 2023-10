Bochum: Frischer Kürbis kommt von Landwirt Westerhoff

Wattenscheid-Westenfeld. Bochumer Bauer Florian Westerhoff setzt auf eigenen Anbau - jetzt kommt der Kürbis. Doch den Erdbeer-Anbau gibt er auf, da es sich nicht lohne.

Hier haben Landwirtschaft und Hofverkauf eine lange Tradition - und Florian Westerhoff (24) als Juniorchef schwingt seit einiger Zeit gekonnt das Zepter auf dem Bauernhof in Bochum-Westenfeld: Die Familie Westerhoff setzt mit ihrem Anbau und Laden an der Westenfelder Straße 155 auf regionale und saisonale Produkte. Und der Verkauf boomt. Derzeit stark nachgefragt: Kürbisse und Martinsgänse aus eigener Erzeugung auf den Feldern und Flächen in Wattenscheid-Westenfeld.

Selbst angebaute Kürbisse im Hofladen in Bochum

Allein bei den Kürbissen ist die Auswahl enorm in dem Bauernladen in Bochum-Westenfeld. Frisch aus der Region, das sei sehr gefragt bei den Kunden. Deshalb boomt dort der Direktverkauf weiterhin so sehr.

„Durch die große Nachfrage sollte man sich beeilen, um rechtzeitig einen Zier- und Speisekürbis hier zu ergattern“, betont Florian Westerhoff. Der Ernte-Ertrag habe in diesem Jahr extrem gelitten - erst durch die Hitze, dann durch den Starkregen. „Die Kürbis-Ernte lief seit September. Wir hatten leider ein Minus von bis zu 25 Prozent. Das ist bitter für alle Landwirte, die gravierenden Umsatzverluste ersetzt uns niemand.“ Trotzdem halte man die Preise fast stabil gegenüber dem Vorjahr.

Kürbisse fast schon ausverkauft im Hofladen Westerhoff

Der Hofladen bietet insgesamt eine Vielzahl an hochwertigen Produkten. Der Landwirt legt dabei großen Wert auf nachhaltige Produktion, denn „Qualität ist uns wichtig“. Saisonware (die Zeit von Sonnenblumen und Erdbeeren ist derzeit bekanntlich vorbei) stehe im Vordergrund - und nun halt Kürbisse in einer enormen Auswahl. Mutter Bettina ist nach wie vor immer sofort dabei. „Unsere Familie liebt Kürbisse – nicht nur als Speise wie den Hokkaido als Suppe, sondern auch als schönes Deko für zu Hause.“

Zier- und Esskürbisse bietet Landwirt Westerhoff aus Wattenscheid-Westenfeld auf seinem Hof in Bochum an. Foto: Christof Köpsel / FUNKE Foto Services

Täglich kontrolliert der 24-Jährige, ob hier alles in Ordnung ist. Und um Gänse, Enten und Hühner geht es auch aktuell im Hofladen – alles frisch aus eigener Produktion und mit Vorbestellung, lautet das Credo. Hier wird im November und Dezember geschlachtet und verkauft in dem Westenfelder Familienbetrieb mit Tradition.

Westerhoff: Wattenscheider Bauernhof mit Tradition

Die Preise für Energie-, Lohn- und Futterkosten seien gestiegen, es sei schwer, die Kosten aufzufangen. „Die Politiker in Berlin haben gut reden und schlaue Sprüche, kennen sich leider aber womöglich nicht aus mit unseren Problemen“, sagt Florian Westerhoff.

Was die Ernte auf den Feldern anbelangt, redet er auch Klartext. „Es war ein schlechtes Jahr, erst zu trocken, dann zu nass. Die Ernteausfälle – von Getreide bis Kürbis – liegen bei mindestens 25 Prozent. Aber besonders schlimm ist der Ausfall der Getreideernte – wie dem Weizen gegenüber, denn es war dann letztlich einfach zu nass“.

Kürbisse in allen Farben und Formen gibt es bei Bauer Florian Westerhoff in Bochum-Wattenscheid. Foto: Christof Köpsel / FUNKE Foto Services

Doch der junge Landwirt ist immer optimistisch, hat wie seine Eltern mehrere Standbeine auf dem Hof in Westenfeld. Dazu gehört halt auch traditionell die Gänsezucht für St. Martin auf dem Außengelände. Rund 200 Gänse schnattern derzeit noch auf dem Westerhoff-Bauernhof, außerdem etwa 80 Enten; gefüttert wird mit eigenem Mais. Vorbestellungen sind derzeit noch gut möglich, die Gänse werden ab 7. Dezember geschlachtet.

Keine eigenen Appelbaum-Erdbeeren mehr

Und eins noch: Florian Westerhoff legt Wert auf saisonale Angebote, die sich rechnen. Nach dem Kürbis folgt der Weihnachtsbaumverkauf. Und er betont: „Der Erdbeer-Anbau ist für uns hier nach so vielen Jahren vorbei, denn es hat sich wegen der Wetterpariolen nicht mehr gelohnt. Wir werden im Hofladen weiterhin frische und leckere Erdbeeren verkaufen, aber von befreundeten Bauern aus der Region oder Holland.“ Auf den ehemaligen Erdbeerfeldern werde jetzt Getreide angebaut.

