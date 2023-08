100 Aussteller kommen zum nächsten Flohmarkt in der Alten Lohnhalle Wattenscheid.

Bummel Bochum: Flohmarkt in der Alten Lohnhalle steuert Rekord an

Wattenscheid. Zur Sommerausgabe des Flohmarkts in der Alten Lohnhalle in Bochum-Wattenscheid kommen über 100 Aussteller. Sogar das nahe Parkhaus hat geöffnet.

2020 haben sie das Interesse der Besucher nach drei Jahren Corona-Unterbrechung unterschätzt, jetzt wird der Rahmen noch einmal kräftig erweitert. Der Flohmarkt am Sonntag, 20. August, von 11 bis 17 Uhr in der Alten Lohnhalle auf dem TGW-Gelände an der Lyrenstraße 13 zieht sich zum ersten Male draußen bis zum Schachtgerüst der alten Zeche Holland.

Über 100 Aussteller mit gebrauchten, gebastelten und kunsthandwerklichen Schnäppchen oder Liebhaberstücken wollen ihre Stände aufbauen. Am Kumpeltreff, dem Biergarten, ist ein kleiner Künstlermarkt geplant.

Mathieu Knepper, Pächter von Lohnhalle und Kumpeltreff, beschreibt: „Weil am Förderturm der Zeche Holland generell mehr Platz im Außenbereich ist, möchten wir auch kreative Händler stärker in den Fokus rücken und bieten daher zum ersten Mal die Möglichkeit der gewerblichen Teilnahme an. Denn hier ist weiterhin der Verkauf von absoluter Neuware und Lebensmitteln weiterhin untersagt.“

Mathieu Knepper freut sich auf den Flohmarkt-Sonntag. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

Parkhaus in Bochum-Wattenscheid macht extra auf

„Wir wollen die Atmosphäre des reinen privaten Flohmarktes hochhalten und mit gewerblich kreativen Menschen auch noch ausbauen. Zusätzlich bauen wir am Kumpeltreff eine erweiterte Versorgung auf und bieten auch etwas für die Kinder an. Die Versorgung der Besucher ist so über die Lohnhalle hinaus erweitert worden.“

Ebenfalls eine Premiere ist, dass die Emil-Weitz-Straße am Sonntag gesperrt und nur für Anwohner und Rettungswagen geöffnet wird. „In Abstimmung mit dem Ordnungsamt und der Polizei wollen wir so einem Verkehrschaos vorbeugen. Es wird auch wieder Besucherbegrenzung geben, damit es auf dem Markt innerhalb der Lohnhalle nicht zu voll wird.“

Erweitert bis zum Grill am Kumpeltreff

Neu ist schließlich, dass das Parkhaus im Gertrudiscenter zum Sondertarif geöffnet sein wird. Von 9 bis 19 Uhr kann dort für 2,50 Euro ganztägig geparkt werden.

Insgesamt stellt das Knepper-Team über 40 Mitarbeiter für den Ordnerdienst, um einen runden Flohmarkt zu veranstalten und Wattenscheid eine weitere tolle Veranstaltung zu bieten. Auch das örtliche DRK ist wieder im Einsatz, für die Kinder steht eine Hüpfburg bereit. Der Eintritt zum Flohmarkt drinnen und draußen ist kostenlos.

