Bochum: Erneuter Unfall auf Zeppelindamm - lange Sperrung

Bochum-Höntrop. Lkw-Fahrer fährt in Bochum auf haltendes Auto, das im Rückstau vor der Ampel stand. Laster gerät dann auf dem Zeppelindamm in den Gegenverkehr.

Erneut hat es auf dem stark befahrenen Zeppelindamm in Bochum-Höntrop einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Am Donnerstag, 28. September, gegen 14.45 Uhr fuhr ein Lkw-Fahrer (63), in Richtung Wattenscheid unterwegs, in Höhe der Zollstraße (Einmündung zur „Grillakademie“) auf einen stehenden Pkw eines 34-Jährigen auf, der als letztes Fahrzeug im langen Rückstau vor der Ampel an der blauen Fußgängerbrücke stand.

Bochum: Lkw gerät nach Kollision in den Gegenverkehr

Durch die Wucht des Aufpralls geriet der Lkw in den Gegenverkehr und streifte dort das Auto mit einer 51-jährigen Fahrerin. Der 34-jährige Pkw-Fahrer wurde laut Polizei verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 25.000 Euro. Alle Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Zeppelindamm war in beide Richtungen längere Zeit gesperrt.

