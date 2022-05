Bochum: Eppendorfer Heimatverein dreht nach Coronapause auf

Eppendorf. Der Eppendorfer Heimatverein aus Bochum-Wattenscheid plant nach der Coronapause weitere Events. Und kann auch junge Menschen begeistern.

„Man muss mit der Zeit gehen, innovativ sein, dabei aber auch die Traditionen bewahren“, erklärt Gerd Robok, Vorsitzender des Eppendorfer Heimatvereins (EHV), das Erfolgsrezept. Dass der Verein den Spagat schafft, Jung und Alt auch nach zwei Jahren Coronapause weiterhin anzulocken und zu begeistern, das hat zuletzt das große Osterfeuer und jetzt auch das 1000-Blüten-Frühlingsfest bewiesen - samt Maibaum-Porten.

Eppendorfer Heimatverein geht mit der Zeit

Über 500 Besucher kamen am Sonntag auf das Thorpe-Museumsgelände an der Engelsburger Straße in geselliger Runde zusammen. Das ehrenamtliche Helferteam hatte für die passenden Rahmenbedingungen gesorgt, dazu zählte auch die kostenlose Verteilung von roten und weißen (die WAT-Farben) Eisbegonien an die Gäste. „Das Fest gibt es schon seit 1998, hieß früher mal Tulpenfest, doch Tulpen sind um die Zeit schwer zu bekommen, deshalb haben wir es in Blütenfest umbenannt“, so Gerd Robok, der kürzlich seinen 80. Geburtstag gefeiert hat und das Fest erneut kurzweilig moderierte.

Viele Aktivitäten in Eppendorf

Über Jahrzehnte hat es der EHV geschafft, immer wieder neue Ideen und Aktivitäten zu entwickeln – und so nicht nur Besucher anzulocken, sondern auch neue ehrenamtliche Helfer zu gewinnen. Der Verein hat über 420 Mitglieder und bis zu 80 aktive Helfer. „Ohne deren Einsatz geht es nicht, da kann man keine Veranstaltungen wie diese stemmen“, so Robok. Und macht auch keinen Hehl darauf, dass die Coronapause auch in diesem Verein ein finanzielles Loch gerissen hat. Der Jahresbeitrag von 12 Euro ist sehr moderat, es sind vor allem die Einnahmen aus den Veranstaltungen, die dem Verein dabei helfen, das Museumsgelände und die Aktivitäten möglich zu machen.

Weitere Events in Planung Gerd Robok und sein Team vom Eppendorfer Heimatverein planen weitere Events nach der Corona-Pause. Die beliebte Oldie-Nacht soll Anfang August wieder starten, die Treffen „Weingenuss“ werden vorbereitet, das Ernte- und Schlachtefest ist für Anfang September vorgesehen, auch die Kulturnacht im Herbst ist schon geplant.

Drei Theatergruppen für alle Altersgruppen

Aktiv ist der EHV auch mit drei Theatergruppen: Kids, Junioren und Senioren sind hier aktiv. Und das Senioren-Thorpetheater hat im Mai mehrere Aufführungen, die in den Vorjahren stets gut besucht waren in der Museumsscheune an der Engelsburger Straße; Restkarten im Vorverkauf gibt es noch für einige Abende an den Samstagsöffnungszeiten des Vereins von 10 bis 12 Uhr an der Engelsburger Straße 9; hier kann man auch alle andere Informationen rund um den EHV und Eppendorf erhalten.

Menschen begeistern

Das Credo von Gerd Robok lautet: „Menschen jeden Alters für unseren Verein und die Veranstaltungen begeistern, das ist wichtig.“ Dazu gehören auch die lebhaften Führungen rund ums Thema „Bäuerliches Leben“ mit Grundschülern auf dem Museumsgelände; die Kirchschule Höntrop und die Dietrich-Bonhoeffer-Schule in Eppendorf haben schon gebucht.

Weitere Infos: www.eppendorfer-heimatverein.de

