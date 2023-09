Bochum: Die Wattenscheider Komödianten tischen kräftig auf

Chaos im Bestattungshaus haben die Gäste beim Theaterabend der Kolpingspielschar schon erlebt, nun wird „Kaviar trifft Currywurst“ in der Widar-Schule in Bochum-Höntrop serviert.

Höntrop. Die Kolpingspielschar Bochum-Höntrop hat für ihren Theaterabend diesmal „Kaviar trifft Currywurst“ auf der Speisekarte. Der Vorverkauf beginnt.

Ganz tief in die Komödien-Kiste greift die Kolpingspielschar Höntrop für den diesjährigen Theaterabend. In der Aula der Widar-Schule an der Höntroper Straße 95 geht das turbulente Stück „Kaviar trifft Currywurst“, eine Komödie in drei Akten von Winnie Abel, in diesem Herbst auf und über die Bühne.

Gespielt wird von Freitag bis Sonntag, 13. bis 15. Oktober, der Eintritt kostet jeweils elf Euro. Karten im Vorverkauf gibt es schon am Sonntag, 24. September, von 16 bis 18 Uhr im Kolpinghaus Wattenscheid-Höntrop am Wattenscheider Hellweg 76, danach im „Pickup Snack und Service“ an der Höntroper Straße 49 und ebenso im Kolpinghaus Höntrop.

Am Freitag, 13. Oktober, ist Einlass um 19 Uhr , Beginn um 20 Uhr, Samstag, 14. Oktober, Einlass um 18 Uhr, Beginn um 19 Uhr. Am Sonntag, 15. Oktober, wird die Tür schon um 15 Uhr zu Kaffee und Kuchen geöffnet, Beginn des Stücks dann um 17 Uhr. An allen Tagen gibt es Getränke und ein Büffet.

Die Eckkneipe muss zum Gourmet-Tempel werden

Zum Stück: Panik macht sich breit bei Erna Wutschke. Sie muss innerhalb von 24 Stunden ihre heruntergekommene Eckkneipe in ein Edel-Lokal verwandeln, denn ihr neureicher Cousin hat seinen Besuch angemeldet. Damit er ihr Geld leiht, hat sie ihm vor Jahren erzählt, sie betreibe ein gutlaufendes Edel-Restaurant.

Was sie aber hat, ist eine schlecht laufende Kneipe. Jetzt muss die bodenständige Erna plötzlich so tun, als sei sie eine Spitzengastronomin und deshalb steht ihr sonst so beschaulich trister Kneipenalltag ganz plötzlich auf dem Kopf.

Stammkundin Sandy, die sonst in der Kneipe ihren Frühschoppen einnimmt, muss jetzt in die Rolle einer feinen Kundin schlüpfen. Was folgt, ist ein rasend lustiges Verwechslungsspiel, bei dem alles schief läuft, was nur schieflaufen kann. Mit vielen Ideen und Ausflüchten scheint es Erna am Ende trotzdem noch zu gelingen, ihren Cousin von dem „Edel-Lokal“ zu überzeugen.

Doch dann kündigt der auch noch eine Testerin vom Magazin „Der Feinschmecker“ an. So bricht in Ernas vermeintlichem Edel-Restaurant das komplette Chaos aus.

