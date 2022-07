Bochum: Die Laubenkolonie im Osterfeld soll kräftig wachsen

Grundsätzliches

In Bochum gibt es 80 Kleingartenanlagen mit rund 5550 Parzellen. Die Anpachtung einer Parzelle setzt die Mitgliedschaft in dem jeweiligen Verein voraus. Der Pachtzins für Kleingartenparzellen in Kleingarten- und Kleintierhalterhalteranlagen beträgt zurzeit 0,30 Euro für einen Quadratmeter im Jahr. Zu diesem Grundpreis kommen noch verschiedene Umlagen und Vereinsbeiträge.

Die Stadt Bochum hat bei der Neufassung der Baumschutzsatzung Gartenparzellen von der Antragspflicht für Baumfällungen befreit. Trotzdem sollten die Belange des Natur- und Vogelschutzes berücksichtigt werden und etwa vom 1. März bis zum 30. September besonders Rücksicht auf Vogelnester genommen werden. Unberührt von der Befreiung bleibt die Verkehrssicherungspflicht des Gartenpächters für Bäume in seiner Gartenparzelle bestehen.