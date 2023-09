Bochum: Der Warnstreik betrifft auch Kaufland-Märkte

Bochum. Verdi hat am heutigen Donnerstag, 21. September, erneut zum Warnstreik aufgerufen. Betroffen sind auch Kaufland-Märkte in Wattenscheid.

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) hat am heutigen Donnerstag, 21. September, die Beschäftigten aus zehn Betrieben des Einzelhandels im Mittleren Ruhrgebiet zum Warnstreik auf. Aufgerufen sind die Beschäftigten der Kaufland-Märkte Bochum-Wattenscheid (Ottostraße und Alter Markt), Herten, Marl, Bottrop, Oer-Erkenschwick, Kaufland Dorsten, Kaufland Recklinghausen und der Primark in Gelsenkirchen.

„Seit Monaten kämpfen die Beschäftigten im Einzelhandel für faire Löhne und Gehälter. Es ist inakzeptabel, dass die Arbeitgeberseite in den Verhandlungen weiterhin nur Reallohnsenkungen anbietet“, erklärt der zuständige Gewerkschaftssekretär Michael Sievers.

Kaufland betont, dass die Filialen in Bochum-Wattenscheid trotz Streiks geöffnet sind.

