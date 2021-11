Bochum: Buchautor Hans Gebert bietet Katze statt Krimi

Bochum-Wattenscheid. Der Wattenscheider Hans Gebert ist eher für seine Kriminalromane bekannt. Erneut war er literarisch tätig, diesmal aber in einem anderen Genre.

So ist auf 84 Seiten diesmal eine kleine Liebes-/Katzengeschichte mit Zeichnungen entstanden. „Tiger, die kleine Freundin und ich“ ist eine Geschichte, „die sich direkt in die Herzen jedes Stubentiger-Fans schnurren wird“. Buch und Ebook sind ab sofort überall im Handel erhältlich.

Bochumer Autor Hans Gebert mit Blick auf Katzen

Katzen vermitteln Geborgenheit, bringen durch ihre Sanftheit Frieden und Entspanntheit in den oft durch Stress und Aufregung geprägten Alltag, sagt man. In diesem Fall bringt die kleine Katze „Tiger“ das Leben ihres Herrchens ganz schön durcheinander. Hans Gebert spricht auch aus eigener Erfahrung heraus. Da kann nämlich auch mal das ein oder andere kaputt gehen, eben ganz nach Katzenmanier... Bei ihm war es u.a. eine Beatles-LP - ausgerechnet das „Weiße Album“, aber nur das Cover. Die Zeichnungen von Madelaine Röhl geben der liebevollen Buch-Geschichte zusätzlich Lebendigkeit.

Neues Gebert-Buch ist erschienen

Hans Gebert erklärt: „Eine Leserin hat mir folgende Worte zukommen lassen: Herzlichen Dank für das bezaubernde Katzenbuch, das ich in einem Rutsch durchgelesen habe. Ich konnte mich gut in die heiteren, besinnlichen und traurigen Stimmungslagen einfühlen und habe es genossen, diese Zeit mit der Katze zu erleben. Die Zeichnungen sind ja toll. Ich hatte zwar bisher nie eine Katze, aber wahrscheinlich hätte sie mir über so manchen Liebeskummer hinweg geholfen.“

Hans Gebert schrieb auch Kriminalromanen

Geboren in Gelsenkirchen-Ückendorf, hat Hans Gebert (72) als Straßenbahnfahrer und Installateur gearbeitet, war Studienrat für Geschichte und Germanistik, hat einen Weinhandel geführt und zwei Kriminalromane veröffentlicht. Seine wortwitzigen Kurzgeschichten sind unter Sammlern begehrt. Zeichnerin Madelaine Röhl ist eine junge Dortmunder Künstlerin, die sich auf realistische Zeichnungen von Tieren spezialisiert hat. Ihre besondere Aufmerksamkeit gilt Katzen, die sie als „Studienobjekte“ auch in ihrem Haushalt hat und ihr viele Anregungen geben.

Hans Gebert: „Tiger, die kleine Freundin und ich. Eine Liebesgeschichte“ ISBN: 978-3-96174-098-7, 8,95 Euro (Ebook: 4,95 Euro), Paashaas Verlag, www.verlag-epv.de

