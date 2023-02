Bochum: Brückenabriss für den neuen Radschnellweg RS1

Die „Asthma-Brücke“ an der Sommerdellenstraße in Bochum-Wattenscheid wird abgerissen.

Bochum-Wattenscheid. Hier soll der Radschnellweg RS1 entlangführen: An der Sommerdellenstraße in Bochum-Wattenscheid wird die Brücke abgerissen.

Die Brücke zwischen Sommerdellen-/Steinhausstraße und Martin-Lang-Straße, die die Stadtteile Südfeldmark und Günnigfeld über viele Jahrzehnte in Wattenscheid verbunden hat, wird jetzt abgerissen. Deshalb ist dort die Kreuzung erst einmal gesperrt.

Brücke in Wattenscheid wird abgerissen

Diese hohe Brücke führte dort einst über die alten DB-Bahngleise. Der Errichtung eines provisorischen Rad- und Gehweges für die Zeit der Bauarbeiten hatte die Bezirksvertretung Wattenscheid kürzlich zugestimmt. In Zukunft wird dort eine „ebenerdige Querung“ der alten Bahntrasse eingerichtet, schon seit Jahren außer Betrieb.

Der Abriss der Brücke Sommerdellenstraße erfolgt bald, unten entsteht auf der ehemaligen Bahntrasse der Radschnellweg RS1. Foto: Gero Helm / FUNKE Foto Services

Thema in der Bezirksvertretung Wattenscheid

Nicht zugestimmt wurde damals dem Plan zur Fällung von zehn Bäumen im Bereich Steinhausstraße. Falls nötig, müssten Verlauf des provisorischen Weges und die endgültige Wegeplanung leicht angepasst werden, so war der Tenor in der Bezirksvertretung Wattenscheid. Die nötigen Rodungsarbeiten müssen bis Ende Februar beendet sein, denn dann endet bekanntlich die gesetzlich vorgegebene Fällperiiode für Grünarbeiten.

Die Kosten des Abrisses und der damit verbundenen Errichtung der Provisorien belaufen sich auf rund 200.000 Euro. Während der Bauzeit soll durch einen schmalen Fußweg die Verbindung zwischen Günnigfeld und Südfeldmark erhalten bleiben.

RS1: Radweg-Querung ist geplant in Wattenscheid

Die vorbereitenden Arbeiten zum Abriss der Fußgängerbrücke im Kreuzungsbereich Steinhaus-, Sommerdellen- und Derfflingerstraße sind nun gestartet. Die Kreuzung wird daher laut Stadt Bochum bis zum 24. Februar für den Verkehr voll gesperrt. In dieser Zeit fahren die Bogestra-Busse die Umleitung über die Moltkestraße.

Anbindung an den Radweg

„Die Verbindung zwischen dem Sportplatz des VfB Günnigfeld und der Sommerdellenstraße wird sowohl für Fußgängerinnen und -gänger als auch für Radfahrerinnen und -fahrer zu jeder Zeit aufrechterhalten“, so die Stadt Bochum. Die anschließenden Arbeiten, die vorbereitend für die Anbindung an den Radschnellweg RS1 erfolgen, dauern laut Stadt bis Mai 2023 an.

Stattdessen soll hier laut Stadt eine neue, beleuchtete Querung entstehen, die im weiteren Verlauf eine Anbindung an den Radschnellweg RS1 erhalten soll, der derzeit entsteht. Vor dem Abriss der Brücke wird laut Stadt Bochum ein provisorischer, beleuchteter Geh- und Radweg eingerichtet.

