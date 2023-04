Tanja Knopp, Rektorin der Gertrudisschule in Bochum-Wattenscheid, erhielt das Ehrenzeichen des DRK von Fritz Baur, dem Präsidenten des Landesverbandes Westfalen-Lippe (Mitte), ebenso wie wie Reiner Bluhm.

Wattenscheid. Die Rektorin der Gertrudisschule in Bochum-Wattenscheid bekommt das Ehrenzeichen des DRK für ihren Einsatz. Sie war schon als Schülerin aktiv.

Besondere Auszeichnung für eine Wattenscheider Grundschullehrerin: Bei der Tagung des Landesausschusses der Rotkreuzgemeinschaften in Münster überreichte der Präsident des DRK-Landesverbandes Westfalen-Lippe, Fritz Baur, das Ehrenzeichen – die höchste Ehrung des Deutschen Roten Kreuzes – an Landesrotkreuzleiterin Tanja Knopp.

Bochum: Besondere Auszeichnung für Leiterin von Grundschule

Er unterstrich in seiner Laudatio: „Der Verband ist dankbar dafür, was Tanja Knopp neben ihrem Beruf als Rektorin der Gertrudisschule in Wattenscheid ehrenamtlich leistet.“

Knopp engagierte sich bereits als Schülerin und Studentin sehr aktiv im Betreuungs- und Sanitätsdienst des DRK. 1995 wählte sie der DRK-Kreisverband Witten zur Kreisbereitschaftsleiterin; bis 2016 gehörte sie dem dortigen Präsidium an. Ihre nächsten ehrenamtlichen Positionen im DRK waren Bezirksrotkreuzleiterin im Rotkreuzbezirk Ruhr-Lippe und stellvertretende Landesrotkreuzleiterin.

Für viel Kreativität als Bochumer Schulleiterin bekannt

Seit 2012 hat sie als Landesrotkreuzleiterin Sitz und Stimme im Präsidium des DRK-Landesverbandes Westfalen-Lippe, und seit 2017 engagiert sie sich außerdem als stellvertretende Bundesbereitschaftsleiterin des Deutschen Roten Kreuzes. „Mit Ihrem großen Engagement, Ihrer Kreativität und Ihrer Begeisterung bringen Sie das Rote Kreuz in Westfalen-Lippe nach vorn“, lobte Baur.

Thorsten Junker, Präsident des Wattenscheider DRK-Kreisverbandes, hatte kommentiert: „Mit ihrer Spontaneität, Energie und ihrem Ideenreichtum überrascht Tanja Knopp uns alle immer wieder.“ Knopp ist außerdem sachkundige Bürgerin im Schul- und Bildungsausschuss des Rates der Stadt Bochum.

Reiner Bluhm, ebenfalls mit dem Ehrenzeichen ausgezeichnet, ist seit fast 52 Jahren ehrenamtlich aktiv im DRK. Seit 2016 bekleidet er das Amt des stellvertretenden Landesrotkreuzleiters. Reiner Bluhm bringe seit vielen Jahren seine Erfahrungen ein und gebe diese als Lehrer, Ausbilder und Mentor an andere weiter, so Fritz Baur.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wattenscheid