Bochum: Aus Kirche wird Büro - altes Holzkreuz aber gerettet

Bochum-Westenfeld. Das große, alte Holzkreuz wäre beim Umbau der Kirche in Bochum-Wattenscheid fast entsorgt worden. Doch es gab eine Rettung in letzter Minute.

Abbruch und Aufbruch in Westenfeld: Aus der Kirche St. Nikolaus wird ein Bürogebäude. Und nebenan entsteht eine Fünf-Gruppen-Kita. Viel wird hier umgebaut, doch einiges auch gerettet. Vor allem das alte, große Holzkreuz aus der Kirche.

Holzkreuz wurde aus der Kirche in Westenfeld gerettet

Und es steht jetzt fast nebenan bei Landwirt Westerhoff an der Westenfelder Straße, wo es auch den bekannten und beliebten Hofladen mit vielen Produkten gibt. Fast wäre das Kreuz allerdings entsorgt worden; aber die Arbeiter beim Kirchenumbau sowie vor allem Bernd Albers als altgedientes Mitglied der katholischen Gemeinde haben dafür gesorgt, dass das Kreuz nun einen sicheren Platz erhalten hat.

Transport des Kreuzes von der Kirche St. Nikolaus in Wattenscheid-Westenfeld zum Bauernhof Westerhoff; Bernd Albers freute sich sehr über die Rettung des Kreuzes aus dem Jahr 1936. Foto: WAZ

Er hat immer wieder nachgehakt, was mit diesem Kreuz passiert; er war hier Messdiener in dieser Kirche. „Ich wollte das Kreuz retten, fragte bei Landwirt Westerhoff nach, mit einem Radlader haben wir es dann abgeholt zum Bauernhof Westerhoff.“ Dort steht es erstmal sicher in der Scheune; gegen Schmutz und Staub geschützt soll es bald auf dem Hof sichtbar aufgestellt werden.

Der Kreis schließt sich in Wattenscheid-Westenfeld

Da schließt sich der Kreis, denn die Bauernfamilie Westerhoff hatte im Jahr 1930 das Gelände der katholischen Kirche geschenkt, um dort ein Gotteshaus zu errichten. Was lange zurück liegt, aber auch die jetzige Generation der Familie noch beschäftigt. Bettina und Ernst-Wilhelm Westerhoff haben schließlich in der Kirche St. Nikolaus 1995 geheiratet. Sohn Florian (23) hat mittlerweile den Hof übernommen; die Eltern sind hier aber weiterhin kräftig aktiv.

Die Kirche St. Nikolaus in Wattenscheid-Westenfeld wird umgebaut. Foto: Gero Helm / FUNKE Foto Services

Aus Kirche wird Bürogebäude

Die Kirche St. Nikolaus ist seit langer außer Dienst gestellt, das Gelände wurde von der Kirchengemeinde verkauft an die Wohnungsbaugenossenschaft Wattenscheid. Die lässt es umbauen zum Bürogebäude für die Genossenschaft, derzeit mit Sitz an der Franz-Werfel-Straße in Wattenscheid-Mitte beheimatet; sie will etwa im Jahr 2025 umziehen. Und nebenan entsteht derzeit in Westenfeld eine Kita (Betreiber SKFM, eine katholische Organisation), „die zum 1. August in Betrieb gehen wird“, betont Markus Brüning, Geschäftsführer der Wohnungsbaugenossenschaft Wattenscheid.

Auch Kita entsteht in Wattenscheid-Westenfeld

Der Bereich der ehemaligen „Maggi-Kirche“ in Westenfeld wird schon seit geraumer kräftig umgestaltet. Die alte, marode Kita wurde zuletzt abgerissen, ebenso das Pfarrhaus. Die Errichtung der neuen Kindertagesstätte mit insgesamt fünf Gruppen auf dem Grundstück Westenfelder Straße 117a erfolgt durch die Wattenscheider Baugenossenschaft. „Besonders vor dem Hintergrund, dass Kitaplätze fehlen und nebenan schon seit langer Zeit nur eine Containerlösung besteht, wollen wir zügig voran kommen und das Vorhaben schnell fertigstellen. Das klappt termingerecht“, so Markus Brüning.

Die Ex-Kirche St. Nikolaus werde „behutsam“ umgebaut zum neuen Sitz der Wohnungsbaugenossenschaft Wattenscheid, die dann ihren bisherigen Standort an der Franz-Werfel-Straße aufgeben wird. Rund 25 Mitarbeiter/innen der Baugenossenschaft werden hier dann ihren Arbeitsplatz haben. Erhalten bleibt das Gemeindehaus als wichtiger Baustein in dem Westenfelder Ensemble dort.

