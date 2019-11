Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Biwak und Umzug

Der Alte Markt wird traditionell der Treffpunkt zum Start in die heiße Phase des Wattenscheider Karnevals. Am Samstag, 1. Februar, um 11.11 Uhr, beginnt das Karnevals-Biwak des Festausschusses Wattenscheider Karneval mit Abordnungen der Vereine, befreundeten Karnevalsgesellschaften, Show- und Tanzgruppen und jeder Menge Live-Unterhaltung.

Der große Umzug setzt sich am Sonntag, 23. Februar, durch die Straßen der Hellwegstadt in Bewegung, Beginn ist gegen 14 Uhr in Günnigfeld. Das Prinzenpaar hat vorsichtshalber auch schon den Termin für das Biwak 2021 in der umfangreichen Festschrift (90 Seiten) vorgemerkt: Samstag, 6. Februar.