Bewerbung in Wattenscheid: Neue Pfarrerin wird vorgestellt

Wattenscheid. Die evangelische Kirchengemeinde in Bochum-Wattenscheid hat eine freie Stelle. Eine Bewerberin stellt sich an zwei Terminen der Gemeinde vor.

Eine Pfarrerin bewirbt sich um eine vakante Pfarrstelle in der evangelischen Kirchengemeinde Wattenscheid. Sie wird sich vor Ort jetzt erst einmal vorstellen.

Mitte Februar wurde Pfarrer Daniel Schwarzmann aus seinem Dienst in der evangelischen Kirchengemeinde Wattenscheid verabschiedet. Superintendent Heiner Montanus würdigte seinen Einsatz und entpflichtete ihn von seinen Aufgaben. Pfarrer Schwarzmann ist zum 1. März in den Kirchenkreis Unna gewechselt und übernimmt dort neue Aufgaben.

Pfarrerin kommt mit reichlich Erfahrung

Die frei gewordene Pfarrstelle soll nun baldmöglichst wiederbesetzt werden. Der Schwerpunkt des Dienstes liegt in Höntrop und Westenfeld, umfasst aber auch Aufgaben in der Gesamtgemeinde zusammen mit Pfarrerin Monika Vogt und den Pfarrern Frank Dressler, Christian Meier und Uwe Gerstenkorn.

Pfarrerin Kirsten Sowa hat sich auf die freie Pfarrstelle beworben. Seit 2009 ist sie Pfarrerin der evangelischen Emmaus-Kirchengemeinde Gelsenkirchen (Rotthausen, Schalke, Alt- und Neustadt). Sie ist verheiratet und Mutter von drei erwachsenen Söhnen.

Offizielle Vorstellung am kommenden Samstag

Pfarrerin Sowa stellt sich jetzt der Gemeinde vor. Am kommenden Samstag, 18. März, um 9 Uhr wird sie im Gemeindezentrum Versöhnungskirche eine Unterrichtsstunde mit Konfirmandinnen und Konfirmanden gestalten. Am Sonntag, 19. März, um 9.45 Uhr feiert sie dann in der Kapelle an der Höntroper Straße den Sonntagsgottesdienst mit der Gemeinde. Alle Gemeindeglieder sind zu dieser Vorstellung eingeladen.

Die eigentliche Pfarrwahl ist dann die Aufgabe des Presbyteriums, dem Leitungsgremium der Kirchengemeinde, das sich aus 16 ehrenamtlichen Mitgliedern und dem Pfarrteam zusammensetzt.

