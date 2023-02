Bewaffneter Raubüberfall auf Spielhalle in Wattenscheid

Wattenscheid. Ein mit einer schwarzen Pistole bewaffneter Mann hat eine Spielhalle in Bochum-Wattenscheid überfallen. Die Polizei sucht Zeugen zu dem Raub.

Ein unbekannter Täter hat am Dienstag, 12. Februar, eine Spielhalle an der Westenfelder Straße 9 in Bochum-Wattenscheid überfallen. Wie die Polizei mitteilt, hat nach ersten Ermittlungen ein noch nicht identifizierter Täter um kurz nach 9 Uhr die Spielhalle an der Westenfelder Straße 9 betreten, eine Mitarbeiterin (58) mit einer schwarzen Pistole bedroht und Bargeld gefordert.

Während die Frau ihm das Geld aus dem Wechselautomaten aushändigte, betrat eine Kundin (43) den Laden. Der Täter bedrohte auch die 43-Jährige und nahm sich das Bargeld aus ihrem Portemonnaie. Anschließend flüchtete der Mann. Die beiden Frauen blieben unverletzt.

Beschreibung des Täters liegt vor

Es liegt eine Täterbeschreibung vor: männlich, ca. 1,65 m groß, ca. 40 Jahre alt, braune Haut, auffällige Lachfalten an beiden Augen. Er trug eine weiße FFP2-Maske, eine graue Wollmütze, eine braune Steppjacke und graue Turnschuhe. Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um sachdienliche Hinweise.

