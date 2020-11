Nach längerer Pause war Carolyn Tepel mal wieder im Vogelpark im Wattenscheider Stadtgarten spazieren. Und schlug Alarm: „Ich habe einen Uhu oben mit dem Schnabel im Netz verfangen vorgefunden. Der Körper hing bereits schlaff runter, die Augen waren geschlossen. Ich fürchte, dass ich bereits zu spät war, alarmierte aber dennoch direkt den Notruf des Vogelparks, der Personal vorbei schicken wollte. Das war am Samstag.“

Spaziergängerin besorgt

„Erneut hat es damit hier einen Vorfall gegeben“, sagt die besorgte und aufmerksame Anwohnerin. Früher war sie häufiger mit ihren Hunden dort spazieren. Jetzt nur ausnahmsweise, „da ich sonst die missliche Lage vieler Tiere hier nicht sehen möchte“. Dieses Ereignis habe sie erneut erinnert, „dass es zwar neue Pläne zur Umwandlung des Vogelparks in einen Storchenerlebnispark gibt, die Umsetzung aber noch sehr lange auf sich warten lassen kann“. Da eröffnen sich für sie doch einige Fragen: „Wieso bleiben die vorhanden Tiere in diesen Gehegen bis dahin erhalten? Wieso können diese Tiere nicht bereits an andere Tierparks, Zoos oder Einrichtungen verteilt werden, um dort ein besseres, artgerechtes, den Vorschriften entsprechendes Leben zu führen?“

Tiere schnell umsiedeln

Und weiter sagt Tepel: „Müssen diese Tiere aufgrund der Coronakrise und der langgezogenen Umsetzung bis zum Schluss leiden? Die Hühner, die in einem schlechten Zustand waren und mit Ratten zusammen gewohnt haben, gibt es bereits nicht mehr. Der wunderschöne Fasan humpelt neuerdings auch durch die Gegend. Worauf wird gewartet? Dass sich das Thema ,Umzug in eine bessere Heimat’ von selbst erledigt?“

Sie fragt sich in Richtung Stadt: „Sieht diese missliche Lage denn niemand? Ich will hier nicht behaupten, dass sich niemand um die Tiere kümmert, denn das ist nicht so. Dort sind Pfleger, die jeden Tag nach den Tieren schauen. Aber die Gehegesituation verändert sich nun mal nicht.“

Nicht lange warten

An dem kürzlich erfolgten Rundgang, bei dem die neuen Storchenparkpläne durch die Stadt und Mitarbeiter des Bochumer Tierparks vorgestellt wurden, hatte sie teilgenommen. „Dabei wurde mehrfach erläutert, dass die Gehege, bis auf das Storchengehege, nicht den aktuellen Vorschriften entsprechen. Wieso wird also nicht sofort gehandelt, wo doch dies eindeutig klar ist?“, hofft sie auf eine rasche Lösung im Sinne der Tiere. „So kann es nicht weitergehen.“