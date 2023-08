Beste Stimmung auf den Rängen - aber nicht am Bierstand

Bochum-Wattenscheid. Über 2000 Besucher beim Konzert der Rock Classic Allstars auf der Freilichtbühne Wattenscheid. Auftritt stand wetterbedingt kurz vor der Absage.

Fast wäre das Konzert der Rock Classic Allstars (RCA) am Samstagabend auf der Freilichtbühne in Wattenscheid dem teils heftigen Regenwetter zum Opfer gefallen. „Um 14 Uhr fiel dann die Entscheidung: Es passt, wir können auftreten“, so RCA-Veranstalter Heinz Heinemann, der mit seinem Team gebangt und gehofft hatte - und Petrus hat ihn erhört.

Tradition auf der Freilichtbühne Wattenscheid

Das Traditions-Konzert mit über 2000 Zuschauern konnte pünktlich um 18.45 Uhr starten, es blieb zwar nicht immer trocken, was der Stimmung aber nicht schadete. Die war angesichts der Hits zur musikalischen Zeitreise gut - und es geht schließlich beim RCA-Konzert - diesmal war es die 13. Auflage – auch immer darum, alte Bekannt zu treffen. „Wattenscheids größtes Klassentreffen, einmal im Jahr sehe ich hier alte Freunde“, wie Besucher Jürgen Schulte (59) anmerkt - er ist schon seit Jahren regelmäßig dabei. Und ist nicht böse, dass er seinen Stockschirm am Eingang abgeben musste; er bekam ihn nach Vorlage des Zettels mit der Nummer nach dem Konzert zurück.

Tolle Stimmung trotz des Wetters herrschte beim Konzert der Rock Classic Allstars auf der Freilichtbühne Bochum-Wattenscheid. Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Services

Aufreger gab es trotzdem - einer technisch bedingt, „da zwei Gitarren-Verstärker durch die Nässe ausfielen“, so Heinz Heinemann. Nach rund zehn Minuten war der Defekt allerdings behoben.

Schlangen vor Getränkestand

Der andere Aufreger hatte es aber in sich - die Versorgung mit Getränken. Lange Schlagen vor dem Bierstand. Auch vor dem anderen Getränkestand, wo es ebenfalls Bier gab, stehen viele Besucher an. „Es kann doch nicht sein, dass ich eine halbe Stunde anstehen muss, um mein Getränk zu bekommen“, schimpfen viele Gäste. „Da verpasse ich doch einen Teil des Konzertes. Und das bei den heftigen Getränkepreisen hier - fünf Euro für 0,4 Liter Bier ist schon mächtig. Auch die anderen Getränke sind echt teuer.“

Die Bochumer Veranstaltungs-GmbH ist für die Wahl der Cateringfirma in der Freilichtbühne zuständig - ganz offenbar gibt es da noch Luft nach oben. Reibungslos lief es bei den Getränken dagegen am Cocktailstand, zu dem manche Biertrinker aus Verzweiflung ausweichen.

Auf der Bühne sorgen die Musiker für Stimmung mit altbewährten Hits, vor allem aus den 70/80er Jahren. Sweet, Slade, T-Tex – das läuft, da fühlt sich jeder gleich um Jahrzehnte jünger und schwelgt in alten Erinnerungen. Jeff Brown (Ex-Sweet) ist unter anderem wieder dabei, ebenso Oliver Marsh (Sailor) und Greg Bannis (Ex-Hot Chocolate). Auf der Bühne außerdem auch Jini Meyer (Ex-Luxuslärm) sowie Hank The Knife and the Jets aus Holland.

Musikalische Zeitreise

Drei Stunden Stimmung pur an der Parkstraße in Wattenscheid, und Heinz Heinemann kündigt zum Konzertende um 21.53 Uhr bereits den nächsten RCA-Auftritt auf der Freilichtbühne Wattenscheid an - nämlich schon am 29. Juni 2024, „dann wollen wir hoffen, keine Probleme zu haben mit den teils regnerischen Tagen im August“.

Und Heinz Heinemann betont nach den Unstimmigkeiten im Vorjahr mit der BOVG zum Programmende, als um kurz nach 22 Uhr der Stecker gezogen wurde: „Wir haben ein sehr gutes Verhältnis mit der BOVG, alle diesbezüglichen Probleme mit ihr wurden ausgeräumt.“ Auf der Freilichtbühne muss bekanntlich wegen des Anwohner-Lärmschutzes um spätestens 22 Uhr Schluss ein.

