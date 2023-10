Bauarbeiten auf Wattenscheider Hellweg sorgen für Aufregung

Die Großbaustelle am Wattenscheider Hellweg in Bochum-Wattenscheid ist am Freitag, 13. Oktober, gestartet. Was den Kfz-Verkehr und die Bogestra betrifft.

Bochum. Umleitungen und Bogestra-Ersatzverkehr: Drei Wochen dauern die Bauarbeiten in Bochum-Höntrop. Die Folgen für Autofahrer, Anwohner, Fahrgäste.

Diese Großbaustelle in Bochum-Höntrop wird bis November Autofahrer und ÖPNV-Nutzer in/aus Richtung Bochum beschäftigen. Im Laufe des Freitags, 13. Oktober, startete die Einrichtung der Baustelle. Absperrungen und Umleitungshinweise wurden aufgestellt - auch Autos abgeschleppt, die im Wege standen. Bis Anfang November heißt das: geänderte Verkehrsführungen, Umleitungen, Ersatzbusse sowie Wegfall bzw. Verlegung von Bogestra-Haltestellen.

Bogestra-Gleise werden in Bochum-Höntrop erneuert

Zum Hintergrund: Auf der Strecke der Straßenbahnlinien 305/310 sind Instandhaltungsarbeiten nötig. Gleise werden auf dem Wattenscheider Hellweg zwischen Hausnummer 47a und 74 erneuert. Parallel nutzt die Stadt Bochum die Baustelle, um Teile der Straßenoberfläche zu sanieren. Die Arbeiten dauern laut Bogestra-Sprecher Christoph Kollmann wohl bis Montag, 6. November. „Es ist möglich, dass auch an den Wochenenden gearbeitet wird. Für Anwohner lassen sich Zufahrtsbeschränkungen und andere Beeinträchtigungen nicht vermeiden.“

Geänderte Verkehrsführung in Bochum-Höntrop

Für einen zügigen Ablauf bei den Bauarbeiten müsse die Verkehrsführung auf dem Wattenscheider Hellweg geändert werden. Bis Montag, 6. November, im Laufe des Tages, wird auf dem Wattenscheider Hellweg zwischen Stephanstraße und Höntroper Straße eine Einbahnstraße eingerichtet. Der Verkehr aus Bochum kann in Fahrtrichtung Höntrop fahren. Der Verkehr Richtung Bochum wird großräumig umgeleitet. Außerdem sind am Wattenscheider Hellweg die Einmündungen mehrerer Seitenstraßen für den Verkehr gesperrt: Westfälische Straße, Krengelstraße (Einbahnstraße wird hier aufgehoben), Lohackerstraße, Friehoff- und Brucknerstraße.

Die Baumaßnahme ist laut Kollmann in zwei Bauphasen aufgeteilt. Bis Dienstag, 24. Oktober, im Laufe des Tages, fährt der Verkehr auf Seite der geraden Hausnummern. Die Seite der ungeraden Hausnummern zwischen Wattenscheider Hellweg Nummer 77 bis Hausnummer 21 ist in dieser Phase komplett gesperrt. Danach wird ab Dienstag, 24. Oktober, bis Montag, 6. November, die Einbahnstraße auf die Seite der ungeraden Hausnummern verlegt für die zweite Bauphase. Der Bereich der geraden Hausnummern ist in dieser Phase zwischen Stephanstraße und einschließlich Lohackerstraße komplett gesperrt. Die Einbahnstraße bleibt in Fahrtrichtung Höntrop bestehen.

Änderungen bei Bus und Bahn in Bochum-Höntrop

Bei den Linien 305 und 310 fahren zwischen den Haltestellen Leibnizstraße und Höntrop Kirche von Montag, 16. Oktober, Betriebsbeginn, bis Freitag, 27. Oktober, Betriebsende, Busse statt Bahnen. Der Ersatzbus kann die Einbahnstraße, durch eine Ampel gesteuert, in beiden Fahrtrichtungen befahren. Die Haltestellen Brucknerstraße kann in der gesamten Zeit in Richtung Bochum-Innenstadt nicht angefahren werden, vom 24. Oktober, Betriebsbeginn, bis 27. Oktober, Betriebsende, kann sie in beiden Richtungen nicht bedient werden.

Die Haltestelle Röntgenstraße wird in beiden Richtungen an den Fahrbahnrand verlegt. Die Haltestelle Höntrop Kirche Fahrtrichtung Bochum-Innenstadt wird zur Haltestelle der Linien 344, 346, 363, 365, 389 und 390 verlegt. Die Busse haben andere Fahrzeiten als die Bahnen. Die individuellen Verbindungen können auf www.bogestra.de oder die App „Muttis eTarif“ abgerufen werden.

Auch Nachtexpress in Bochum wird umgeleitet

Der Nachtexpress NE 6 wird bis 5. November umgeleitet. Dabei kann die Haltestelle Brucknerstraße in Richtung Höntrop/Wattenscheid an den ersten beiden Wochenenden (13./14.10. und 21./22.10.) noch angefahren werden, an den nächsten Wochenenden in beiden Richtungen aber nicht. Außerdem wird während der gesamten Zeit die Haltestelle Höntrop Kirche/Lohackerstraße zur Haltestelle Höntrop Kirche (Richtung Wattenscheid) verlegt.

Beim 389er-Bus enden die Fahrten, die sonst an der Haltestelle Höntrop Kirche enden, an der Haltestelle Ridderstraße und fahren von dort zurück nach Gelsenkirchen; einige Fahrten sind weiter durchgehend zwischen den Endpunkten Zilleweg und Gelsenkirchen Hbf.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Was ist los in meiner Stadt, in der Region, in der Welt? Mit dem WAZ-Newsletter verpassen Sie keine Nachrichten. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wattenscheid