Barbershop-Chor findet in Wattenscheid eine neue Heimat

Wattenscheid-Höntrop. Der Barbershop-Chor Glowing Eyes ist von Dortmund nach Wattenscheid gezogen. Hier soll trotz Corona jetzt wieder gemeinsam gesungen werden.

Der Barbershop-Chor Glowing Eyes hat in Wattenscheid eine neue Heimat gefunden. Die Sänger proben nun im Kutscherhaus des Sauerländischen Gebirgsvereins. „Seit zwei Jahren gehören wir schon dem Chorverband Wattenscheid an, probten aber immer noch in Dortmund-Brackel“, sagt die Vorsitzende Karin Hoffmann. „Nun haben wir unsere Zelte komplett in Wattenscheid aufgeschlagen und freuen uns, endlich auch in dieser Zeit mit Corona wieder zu proben.“

Das Kutscherhaus am Reiterweg in Höntrop sei ein idealer Ort dafür. „Wir haben hier die Möglichkeit, draußen, aber auch mit allen Hygiene- und Abstandsregeln zu proben“, sagt Karin Hoffmann. Den Sängerinnen und Sängern fehle das Singen in Gemeinschaft doch sehr und Chorleiter Gisbert Schmidt habe sich schon gut vorbereitet, nach der langen Zeit den Chor mit neuen und bestehenden Liedern zu begeistern.

Aktuelle Nachrichten aus Wattenscheid und Bochum – jetzt den kostenlosen Newsletter bestellen

„Denn Körper Geist und Seele sind mehr im Einklang, wenn gesungen und musiziert wird“, ist Karin Hoffmann überzeugt. Die erste Probe im Kutscherhaus am Reiterweg findet am 11. September, einem Freitag, um 19 Uhr statt. Karin Hoffmann: „Wer Lust hat, sich auch mal auf den Weg zu machen, ist herzlich zum Mitsingen eingeladen.“ Kontakt: barbershopchor@t-online.de .

Weitere Nachrichten aus Wattenscheid lesen Sie hier.