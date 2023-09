Autospiegel abgetreten – Polizei nimmt drei Betrunkene fest

Wattenscheid/Herne. Die Polizei hat drei Betrunkene aus Bochum und Herne festgenommen. Sie stehen im Verdacht, die Spiegel mehrerer Autos abgetreten zu haben.

Die Polizei hat in der Nacht zu Samstag, 16. September, in Wattenscheid drei betrunkene Männer festgenommen, die im Verdacht stehen, an mehreren Autos die Spiegel abgetreten zu haben. Zeugen hatten gegen 2 Uhr nachts die Polizei alarmiert, weil auf der Hüller Straße Autos beschädigt würden, so heißt es von der Polizei.

Sie hat in der Nähe drei Tatverdächtige gestellt – zwei Bochumer (20, 25) sowie einen Herner (21). Ein Atemalkoholtest ergab bei allen drei Männern Werte von rund 1,5 Promille. Das Trio kam auf die Wache, ihnen wird Sachbeschädigung vorgeworfen. Ersten Ermittlungen zufolge sind neun Fahrzeuge beschädigt worden.

Die Polizei bittet mögliche weitere Geschädigte, sich unter 0234/ 909 84 05 oder -44 41 zu melden.

