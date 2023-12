An einer Kreuzung in Wattenscheid hat ein Autofahrer einen Fußgänger angefahren.

Unfall an Kreuzung Autofahrerin (63) fährt Fußgänger (51) an – schwer verletzt

Wattenscheid-Eppendorf. An einer Kreuzung in Wattenscheid hat ein Autofahrer einen Fußgänger angefahren. Der 51-Jährige wurde schwer verletzt. Er kam ins Krankenhaus.

Eine Autofahrerin (63) hat am Donnerstagmorgen an der Höntroper Straße an der Kreuzung Mattenburg/Reiterweg einen Fußgänger angefahren. Der 51-Jährige wurde schwer verletzt.

Wie die Polizei mitteilt, passierte der Unfall gegen 7.05 Uhr. Der Fußgänger wurde auf die Motorhaube geladen und stürzte anschließend auf die Fahrbahn. Der Mann kam in Krankenhaus. Die Unfallstelle war bis etwa 9 Uhr gesperrt.

