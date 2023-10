Aufruf zu Bochumer Solidaritätskundgebung mit Israel

Zu einer Solidaritätskundgebung mit Israel haben SPD, CDU, Grüne und FDP in Wattenscheid sowie die Evangelische und Katholische Kirche in Wattenscheid aufgerufen. (Symbolbild)

Wattenscheid. Zu einer Solidaritätskundgebung mit Israel rufen verschiedene Parteien und Kirchen auf. Sie findet vor der Friedenskirche in Wattenscheid statt.

Zu einer Solidaritätskundgebung mit Israel rufen verschiedene Organisationen für Freitag, 13. Oktober, ab 17 Uhr vor der Wattenscheider Friedenskirche auf. Im Anschluss daran besteht die Möglichkeit, in der Kirche eine Kerze zu entzünden und an einem ökumenischem Friedensgebet teilzunehmen. Unterzeichnet haben den Aufruf SPD, CDU, Grüne und FDP in Wattenscheid, sowie die Katholische und Evangelische Kirche in Wattenscheid.

Im Aufruf heißt es unter anderem: „Seit dem Wochenende wurden über 1.200 Israelis von der Hamas ermordet. An den einzelnen Tagen waren es so viele ermordete Jüdinnen und Juden wie seit dem Ende der Shoah nicht mehr. Das macht uns sprachlos und tieftraurig. Wattenscheid steht darum bedingungslos an der Seite unserer israelischen Freund*innen.“

Terrror der Hamas wird verurteilt

Auf der Kundgebung werden die evangelische Pfarrerin Monika Vogt sowie Vertreter der unterzeichnenden Parteien sprechen. Abschließend soll das jüdische Friedenslied „Hevenu Shalom Alechem” von allen Anwesenden angestimmt werden.

Der Aufruf endet: „Wir verurteilen den Terror der Hamas. Wer Kinder tötet, Frauen vergewaltigt, Menschen als Geiseln nimmt und Städte ohne Vorwarnung attackiert, begeht schwere Verbrechen. Hamas muss den Terror gegen Israel sofort beenden! Und wir denken an die unschuldigen Zivilist*innen im Gazastreifen, die von der Hamas für ihren radikalen Antisemitismus missbraucht werden. Wir stellen uns Antisemitismus entgegen.“

