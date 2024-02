Bochum. Wippe, Seilpyramide und Co: Die Stadt Bochum will für 267.000 Euro vier Spielplätze in Wattenscheid sanieren und einen neu bauen. Die Pläne.

Marode Spielgeräte, in die Jahre gekommene Ausstattung – viele Spielplätze in Bochum sind renovierungsbedürftig. Zum Spielen laden sie nicht alle ein. Die Stadt Bochum will 2024 und 2025 daher insgesamt 1,25 Millionen Euro in die Hand nehmen, um Spielplätze in der ganzen Stadt – so auch in Wattenscheid – neu zu bauen, zu sanieren und aufzuhübschen. Für Wattenscheid sind rund 267.000 Euro vorgesehen. Welche Spielplätze damit renoviert werden sollen und was genau geplant ist, erfahren Sie hier.