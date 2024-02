Bochum. Die Schulranzen-Saison ist schon jetzt voll im Gange. Für die Eltern wird das teuer. Warum das so ist und welche Trends es gibt.

Aufgeregt sitzt Maja (Name geändert) mit ihrer Mutter und Oma in der Beratungsecke des Spielwarenladens „Kleine Raupe“ in Bochum-Wattenscheid. Sie ist eins von hunderten Kindern, die ab August in die Grundschule kommen. Für viele unverzichtbar: Der Kauf eines Schulranzens vor der Einschulung, der sie über vier Jahre begleiten wird.