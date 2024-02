Bochum. 3500 Kinoprogrammhefte, ein alter Polizeihelm: Andrang und Angebot waren riesig beim Flohmarkt in Wattenscheid. Was die Händler verkauft haben.

Schon kurz nach Einlass ist kaum mehr ein Durchkommen in der Alten Lohnhalle in Bochum-Wattenscheid. Am Sonntag, 18. Februar, hieß es schon zum vierten Mal: sechs Stunden trödeln, neue Schätze abstauben, in Erinnerungen vergangener Jahre eintauchen und unbekannte wie bekannte Gesichter treffen. Bereits kurz nach Einlass um 11 Uhr reichte die Schlange bis um das Hauptgebäude herum.