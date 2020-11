„Pünktlich zur Eröffnung um 7 Uhr standen schon die ersten Kunden vor der Tür“, sagt am Montag Inhaber Reinhard Mokanski. Er selbst war noch viel früher in seinem Geschäft, schon um 5 Uhr, um zu sehen, ob alles in Ordnung ist. „Die letzten Wochen und Monate waren auch für mich extrem anstrengend und haben Nerven gekostet“, sagt der 63-jährige Kaufmann, der insgesamt sechs Rewe-Geschäfte mit rund 500 Mitarbeitern in Wattenscheid, Bochum und Herne betreibt.

Rewe Mokanski an sechs Standorten

Der 30. November als Eröffnungstag musste stehen, zunächst war der 26. Oktober geplant. Doch es gab bei den Umbauarbeiten Verzögerungen. Und Zeit kostet Geld: Rund 3,75 Mio Euro Umsatzverlust habe die Umbauzeit gekostet.

Große historische WAT-Fotos an den Wänden Die Besitzer des Gebäudes an der Hochstraße 23, die Familie Schulze-Hesselmann aus Dortmund, hat ca. 4,5 Millionen in den Umbau investiert. Reinhard Mokanski steuerte rund 1,5 Millionen Euro für die Inneneinrichtung bei. Geöffnet ist Montag bis Samstag von 7-21 Uhr. Für Lokalkolorit sorgen an den Wänden über 20 großformatige Fotos mit historischen WAT-Ansichten , von Zechen über die alte Wattenscheider City und das Lohrheidestadion bis hin zu Bauernhöfen.

Jetzt ist bis auf einige Restarbeiten am Bürgersteig und auf dem Parkdeck alles fertig. Es präsentiert sich ein modernes Geschäft, das nach dem Umbau mit dem alten Laden nicht zu vergleichen ist. Die Verkaufsfläche ist auf 2100 Quadratmeter gewachsen; es gibt zwei Eingänge. Ein großer Restaurantbereich mit Mittagstisch ist dazu gekommen, auch eine Sushi-Theke. Blumen sowie Lotto-Toto gehören weiterhin im „Mallbereich“ dazu, ebenso Malzers Backstube.

Große Frischebereiche auch mit Fisch

Offener Eingangsbereich, große Obst- und Gemüseabteilung mit viel Auswahl auch vieler regionaler Produkte, die Frischebereiche Wurst, Fleisch und Käse sind großzügig. Und es gibt eine eigene Fischtheke. die Ladengänge sind großzügig bemessen.

„Der Umbau hat sich gelohnt, wir wollen den Kunden auch hier ein Einkaufserlebnis bieten“, sagt Reinhard Mokanski beim erläuternden Rundgang. Er steht anschließend wieder als direkter Ansprechpartner im Eingangsbereich. Bleibt trotz des Trubels gelassen. Und wird immer wieder von Kunden angesprochen, die das völlig runderneuerte Geschäft loben und froh sind, dass es nach der monatelangen Umbaupause jetzt endlich wieder geöffnet ist.

Reinhard Mokanski hatte an diesem Standort Hochstraße 23 in Wattenscheid-Mitte am 11.11.1982 seinen ersten Rewe-Laden eröffnet – „das war die Keimzelle“, blickt er zurück. Nach und nach kamen weitere Geschäfte hinzu. „Das Engagement meiner Familie war dabei auch ganz wichtig, von meiner Ehefrau bis zum Neffen“, betont er.

Parkdeck erweitert

Das erweiterte Parkdeck mit jetzt 80 Stellplätzen (90 Minuten Gratisparkzeit) ist nun auch über die Hochstraße zu erreichen, neben der bekannten Zufahrt über Swidbertstraße/Postgasse. Die Zahl der Mitarbeiter/innen ist am Standort Hochstraße von 50 auf 65 (in Voll- und Teilzeit) gewachsen.